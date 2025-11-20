Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana

A due giorni dal match al “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella giornata di oggi i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di allenamento nel pomeriggio. Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, Kossounou e Kamaldeen Sulemana hanno fatto rientro a Zingonia a disposizione di mister Palladino e del suo staff.

Domani, venerdì 21 novembre, per de Roon e compagni è prevista a Zingonia un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse, prima della partenza per Napoli. Lo riporta il sito ufficiale dell'Atalanta.

"Orgoglioso di essere entrato a far parte della famiglia Atalanta". Con queste parole Raffaele Palladino ha iniziato la sua avventura a Bergamo anche sui social e attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il tecnico napoletano ha espresso la sua gioia per essere divenuto la nuova guida dell'Atalanta. Nelle immagini pubblicate lo si vede nel corso della conferenza di presentazione tenuta ieri a Zingonia e a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico. Alla Stampa Palladino ha svelato di aver atteso proprio la chiamata della Dea: "Ho avuto modo di studiare tanto in questi mesi, anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo portare la Dea in alto, battagliando su tutti i campi".