Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, clima complicato per Juric e il club. Mugugni e troppi pareggi di fila

Atalanta, clima complicato per Juric e il club. Mugugni e troppi pareggi di filaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 13:36Serie A
Andrea Losapio

Si poteva presumere potesse essere un anno complicato per l'Atalanta. Perché l'addio di Gian Piero Gasperini era chiaramente doloroso, soprattutto per chi sarebbe venuto poi. A meno di un allenatore dal grande curriculum oppure dal fascino elegante, i mugugni erano da mettere in conto. Certo, l'ennesimo pareggio contro una squadra di medio bassa classifica come la Cremonese è stato visto come un passo indietro, forse anche di un paio. Soprattutto considerando che in settimana c'era già stato il pari con lo Slavia Praga che faceva il bis con quello contro la Lazio: partite in cui l'Atalanta avrebbe meritato ai punti, ma questa non è boxe e nemmeno basket.

Il clima è complicato. Quasi infuocato fra chi vorrebbe una decisione forte sin da subito e chi predica calma. Difficile prendere posizione attualmente, con due partite di campionato consecutive contro Milan e Udinese. Infatti ogni decisione è rimandata più in là, perché chi ha compiuto questa scelta è ancora convinto di avere operato nel miglior modo possibile per continuità e per opportunità.

Proprio perché Juric è un allievo del Gasp, i paragoni si moltiplicano. Fra i gol non segnati e le vittorie che non arrivano. Meglio una sconfitta che non due pareggi, spiegano i detrattori. Più in generale è l'assenza di gioco a preoccupare, dopo una campagna acquisti onerosa ma con i nuovi che non stanno certo dando la mano che ci si poteva aspettare.

Articoli correlati
Juric: "Kossonou domani giocherà, Lookman molto dentro la squadra. Scamacca? Serve... Juric: "Kossonou domani giocherà, Lookman molto dentro la squadra. Scamacca? Serve calma"
Juric: "Mi dispiace per Tudor, era un uomo da Juve. L'esonero fa parte del nostro... Juric: "Mi dispiace per Tudor, era un uomo da Juve. L'esonero fa parte del nostro lavoro"
Atalanta, Juric: "Carnesecchi? Tutto risolto. A noi manca solo il goal" Atalanta, Juric: "Carnesecchi? Tutto risolto. A noi manca solo il goal"
Altre notizie Serie A
Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle... Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18
Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"... Live TMWLecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"
Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus... TMWRetroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero... La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero
Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi... Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi aspetti"
Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"... Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"
Antonio Conte non vuole che i dirigenti parlino troppo. All'Inter lo ricordano diverso... Antonio Conte non vuole che i dirigenti parlino troppo. All'Inter lo ricordano diverso
Pisa, si ferma Raul Albiol: per il veterano operazione alla mano. Non sarà un lungo... Pisa, si ferma Raul Albiol: per il veterano operazione alla mano. Non sarà un lungo stop
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.1 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.2 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.3 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.4 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.5 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.6 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.7 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, giusto il cambio. Roma, Gasperini è un genio"
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Tudor ha commesso degli errori, ma quelli della società sono peggiori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"
Immagine news Serie A n.3 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine news Serie A n.4 La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi aspetti"
Immagine news Serie A n.6 Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Immagine news Serie C n.2 Picerno, innesto d'esperienza fra i pali: ha firmato l'ex Parma Marcone. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Fine del digiuno per Stefano Okaka. Dopo 962 giorni torna al gol e regala la vittoria al Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Falcinelli: “Tornare in campo la mia scintilla. Darò tutto per risalire in Serie B”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Fabio Gallo imbattuto da 45 partite: dall'Entella al Vicenza senza sconfitte
Immagine news Serie C n.6 Passeri dopo il derby Ascoli-Sambenedettese: "Abbiamo vinto! Vi voglio bene a tutti”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Fare il tedoforo mi mette i brividi. Domani spazio per chi ha giocato meno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Fin da bambine ammiravamo il Brasile per le sue qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?