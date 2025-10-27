Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, annunciata nuova partnership col Teatro Regio. Cherubini: "Un vero onore per noi"
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Parma Calcio e Teatro Regio di Parma - informa il sito ufficiale del club gialloblù - stringono una partnership che nasce con l’obiettivo di contribuire a valorizzare l’identità della città attraverso due eccellenze che la rappresentano nel mondo. Teatro Regio di Parma sarà Cultural Partner del Parma Calcio, contribuendo a raccontare il club non solo come squadra sportiva, ma come ambasciatore di una città capitale d’arte e cultura.

Parma Calcio sarà Identity Partner del Teatro Regio contribuendo a diffonderne e a promuoverne l’immagine e i valori. Una collaborazione che si rinnova e rinforza, nella quale il calcio e la musica, lo stadio e il teatro sono capaci di creare una nuova sinergia, dove la curva e il loggione vibrano assieme, dove l’identità collettiva si rafforza nella celebrazione delle sue eccellenze più autentiche e radicate, per testimoniare passione, talento, dedizione, rispetto, promuovendo nel mondo i valori universali di comunità e pace, solidarietà e unione.

La società sportiva, che discende dal germoglio del Verdi Football Club, fondato tra luglio e settembre del 1913 per celebrare il centenario della nascita di Giuseppe Verdi, e che entra in campo allo Stadio Tardini sulle note della celebre marcia trionfale di Aida, porta con sé la propria storia che unisce sport, musica e orgoglio cittadino. Un’eredità che dialoga con la tradizione lirica e artistica del Teatro Regio, che proprio pochi giorni fa ha celebrato con grande successo la conclusione del 25° Festival Verdi, insieme agli International Friends of Festival Verdi, coi quali il Parma Calcio condivide una visione internazionale.

"Siamo orgogliosi e onorati di questo accordo con il Teatro Regio, uno dei simboli che rende Parma famosa e riconoscibile in tutto il mondo. Come Parma Calcio abbiamo intrapreso un percorso volto a legarci sempre più al territorio e alle sue eccellenze, e il Teatro Regio, con la sua storia, ci offre l’opportunità di ospitare eventi in una cornice prestigiosa come questa. Questo accordo unisce gli intenti di due realtà d’eccellenza della città, con l’obiettivo di collaborare a progetti comuni per valorizzare ulteriormente Parma e rafforzarne l’identità culturale e sportiva", il commento di Federico Cherubini, CEO di Parma Calcio.

"Siamo felici di annunciare questa partnership con il Parma Calcio, che rafforza la volontà di unire due realtà identitarie della città di Parma, promuovendo, soprattutto tra i più giovani, i valori universali che caratterizzano la musica e lo sport. Il teatro e lo stadio sono luoghi di grandi passioni collettive, che abbracciano la visione di una società più coesa, che applaude e tifa per il bene comune", dichiara Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio di Parma. Sport e cultura sono strumenti di crescita civile e sociale, veicoli di valori universali come la solidarietà, l’inclusione e l’unione tra i popoli. Parma Calcio e Teatro Regio di Parma con questa partnership desiderano contribuire e farsi portavoce di questo messaggio nel mondo.

