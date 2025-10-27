Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Juric: "Carnesecchi? Tutto risolto. A noi manca solo il goal"

Oggi alle 13:51
Filippo Davide Di Santo
13:10 Atalanta-Milan è una sfida fondamentale per i nerazzurri considerando che la vittoria manca dal 21 settembre. Ivan Juric presenta così la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A in programma domani sera. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. Inizio alle 13:30.

13:30 Comincia la conferenza stampa di Juric

Come valuta l'esonero di Tudor e cosa deve fare l'Atalanta per risollevarsi?
"Mi dispiace per Tudor perché era un mister con il dna da Juve: purtroppo fa parte del nostro lavoro. Quando ci sono dei momenti dove giochi bene, crei tanto, ma non riesci a vincere, occorre essere lucidi e migliorare sotto tutti i punti di vista".

Tutto chiarito con Carnesecchi?
"Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora conta ripartire e fare bene".

Cosa bisogna fare per migliorare anche nei primi tempi?
"Escludendo il primo tempo contro la Cremonese ho visto sempre una squadra viva. Dipende dai punti di vista, ma l'Atalanta solo sabato sera è stata in calo nei primi 45 minuti".

Come mai De Roon è stato riadattato in difesa?
"Non è una sorpresa. Lui svolge bene quel ruolo, lavorando sulla marcatura della mezzala come è stato per esempio a Cremona: lui è abituato e ha fatto molto bene".

Come stanno Kolasinac e Scamacca?
"Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Scamacca? Vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando un giocatore rientra da un brutto infortunio".

A Lookman manca soltanto il goal?
"Certo. Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: penso che queste 4/5 partite hanno visto un'Atalanta che ha creato una ventina di occasioni, ma manca soltanto il goal: visto anche quello che ha dimostrato in questi anni".

TMW - Sotto quale prospettiva bisogna guardare l'Atalanta considerando che non vince da settembre, ma ha solo un punto in meno rispetto alla scorsa stagione?
"Vedo un'Atalanta che ad oggi ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare quello che ha fatto: se i nostri attaccanti fossero stati più in forma in zona goal, ad oggi l'Atalanta avrebbe 8 punti in più. Giusto analizzare la situazione in maniera chiara: abbiamo avuto molti infortuni, poi c'è stata la vicenda Lookman e poi tanti giocatori che devono migliorare. Penso per esempio a Krstovic che sta toccando molti palloni e sta migliorando in allenamento. Serve essere lucidi nelle analisi".

Allegri dice che è uno scontro Champions: cosa ne pensa di questo Milan?
"Allegri è un mister molto intelligente. Quando parla riesce sempre ad analizzare la situazione nella maniera più lucida possibile: tipo per esempio dopo il pareggio contro il Pisa dove ha detto che ha conquistato un buon punto. Ci rispetta molto e vuole fare una grande partita contro di noi: Modric e Leao sono due giocatori importanti, e nel mezzo un blocco che ha quantità e qualità. Noi vogliamo giocarcela e soprattutto contenerli al meglio".

Come si migliora sotto il profilo del ritmo considerando Cremona?
"A Cremona non mi è piaciuto il primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati bravi a costruire, dove gli attaccanti hanno ricevuto molti palloni tra Scamacca, Lookman, De Keteleare e tanti altri: ultimamente ci è mancata solo un po' di brillantezza davanti alla porta".

Kossounou sarà della partita?
"Penso che giocherà domani dall'inizio. L'ho preservato per via dell'infortunio che ha avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga: sicuramente giocherà".

Giocherà con punta oppure senza?
"Valuteremo: entrambe sono delle soluzioni importanti".

Come sta vivendo il giocare ogni 2/3 giorni considerando gli infortuni e come sta De Ketelaere?
"Sicuramente dobbiamo analizzare giorno per giorno: c'è chi fisicamente ha recuperato e chi un po' meno. Quello che ho notato è che rispetto alla gara contro lo Slavia Praga, analizzando il primo tempo, ci è mancato qualcosa. Su Charles pensavo di farlo riposare visto l'infortunio, però l'ho visto bene e quindi l'ho fatto giocare. Valuteremo oggi".

L'Atalanta gioca le coppe, il Milan una volta a settimana. Loro hanno un vantaggio?
"Siamo abituati ormai a giocare con questi ritmi: nel mezzo anche i vari Nazionali dove fare degli allenamenti completi, per più giorni, diventa difficile. Bene che giochiamo subito visto che saremo più pronti mentalmente".

Come si contiene il Milan?
"De Roon non giocherà in difesa per quanto possa fare sia il difensore che il centrocampista. Poi valuteremo quanto sarà pronto Kossounou per giocare dal primo minuto. Staremo a vedere".

Cosa manca all'Atalanta per diventare più ottimale?
"Manca solo il goal. Noi abbiamo creato, ma serve migliorare sulla concretezza: indipendentemente da statistiche, dati e varie opinioni. Escludendo il primo tempo di Cremona, ho visto una squadra che ha giocato bene, seppur serva essere più concreti".

La sua squadra tenta di fare il passaggio in più certe volte invece che andare alla conclusione?
"No, anzi, l'Atalanta ha fatto tantissimi tiri in porta rispetto alle sue avversarie. L'unica cosa che conta ora è sicuramente fare goal".

Quanto sarà fondamentale la voglia e soprattutto la mentalità della squadra?
"Molto. Penso che noi stiamo pagando anche l'estate dove c'è stata la vicenda Lookman, gli infortuni, e certi giocatori che devono crescere. Tuttavia alla lunga sono convinto che più avanti vedremo dei risultati: da Scamacca a Lookman fino a Samardzic, Krstovic e tanti ragazzi che stanno dimostrando di essere da Atalanta".

Quanto sono fondamentali i cambi per questa Atalanta?
"La fortuna dell'Atalanta è avere dei cambi che possono incidere: tipo Brescianini che è entrato molto bene. Per noi è fondamentale questo aspetto".

13:51 - Termina la conferenza stampa di mister Juric

