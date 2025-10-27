Brutto ko per De Bruyne, già oggi il centrocampista del Napoli è partito per il Belgio. Le ultime

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Questo il report medico del Napoli uscito nella giornata di oggi in merito alle condizioni di Kevin De Bruyne, infortunatosi dopo aver calciato (e segnato) il rigore che aveva sbloccato la partita del "Maradona" contro i nerazzurri.

La smorfia di dolore del belga, del resto, aveva subito fatto temere il peggio. Oggi, come detto, il tutto è stato confermato dagli esami strumentali. Lo stop sarà lungo, il rischio è che De Bruyne debba rimanere lontano dal terreno di gioco per 3-4 mesi.

In questo senso, secondo quanto riporta Sky Sport, già nella giornata di oggi De Bruyne è partito per il Belgio con un aereo privato per iniziare le cure. Da quanto trapela, il centrocampista belga è più orientato all'operazione chirurgica piuttosto che alla terapia conservativa, scelta quest'ultima adottata invece da Lukaku.