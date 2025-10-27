Fine del digiuno per Stefano Okaka. Dopo 962 giorni torna al gol e regala la vittoria al Ravenna
Novecentosessantadue giorni. Tanto è durato il digiuno dal gol di Stefano Okaka, attaccante con un lungo passato in Serie A e non solo, oggi nelle fila del Ravenna in Serie C.
Ieri il centravanti classe 1989 ha siglato la sua prima rete con la maglia del club romagnolo, decisiva per il successo sul campo della Pianese, a oltre due anni e mezzo di distanza dall'ultimo sigillo. Nello specifico, si trattava del 9 marzo 2023: Okaka vestiva la maglia del Başakşehir e andò a segno sul campo del Gent nel match d'andata degli ottavi di finale di Conference League.
Da quel giorno, poche presenze e un anno intero da svincolato. Fino alla scorsa estate, quando è arrivata la chiamata del Ravenna per un nuovo capitolo di una lunghissima carriera.
SERIE C, 11ª GIORNATA
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90'+7 Okaka
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.
*una gara in più
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
