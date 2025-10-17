Lazio, inizio super di Cancellieri. E Gattuso lo tiene d'occhio per le gare di novembre

L’Italia ha ormai blindato il secondo posto nel girone di qualificazione e a marzo, salvo scenare altamente improbabile, si giocherà l’accesso al Mondiale attraverso i playoff. Prima, però, restano da disputare le ultime due sfide di novembre contro Moldavia e Norvegia. In vista di quella finestra, Gennaro Gattuso starebbe valutando la possibilità di dare spazio a chi finora ha trovato meno minutaggio o non ha ancora ricevuto la chiamata in azzurro.

Tra i possibili nuovi volti c’è Matteo Cancellieri. L’esterno della Lazio è da tempo seguito con attenzione dal commissario tecnico. Le sue recenti prestazioni hanno convinto lo staff azzurro, che già nelle scorse settimane aveva valutato un’eventuale convocazione. L’occasione per il classe 2002, dunque, potrebbe arrivare presto: Coverciano è sempre più vicino.