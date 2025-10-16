San Siro verrà demolito, Altafini: "Non voglio fare polemica, ma questa fa male al cuore"

In questi giorni si parla moltissimo del fatto che Inter e Milan costruiranno un nuovo stadio di proprietà, che permetterà loro di crescere i propri ricavi e avvicinarsi così alle big d'Europa. Una conseguenza però è quindi l'abbandono dello stadio Giuseppe Meazza e l'abbattimento dello stesso. Un evento che sicuramente lascerà il segno nella mente di tanti nostalgici e di chi ha vissuto in quell'impianto delle giornate speciali.

Jose Altafini, ex attaccante di Juventus, Napoli e, visto l'argomento, soprattutto Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, spiegando il suo pensiero: "Per me è una tristezza il fatto che San Siro venga demolito. È una decisione che fa male al cuore. È uno degli stadi più belli, ci ho giocato tanti anni ma soprattutto è bellissimo per vedere le partite. Non voglio fare polemica, ma mi fa male".

Altafini vanta anche 8 presenze con la maglia del Brasile e 6 con quella dell'Italia. Nel suo palmares annovera 4 campionati italiani, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Alpi, una Coppa Roca e un Mondiale, conquistato in Svezia nel 1958 con la Seleçao.