Cosenza, Buscé: "Sarebbe bello vedere il Marulla pieno, senza tifosi non è calcio"

Antonio Buscé, tecnico del Cosenza, intervistato da cosenzachannel ha parlato così: "Dal primo momento io e il mio staff abbiamo capito che mancava lo spirito di gruppo. Ci siamo messi a sistemare questo aspetto ancor prima di pensare agli allenamenti. Il nostro compito è anche quello: creare un’identità nello spogliatoio, dove nei momenti difficili ci si aiuta e ci si sacrifica l’uno per l’altro. Questa è la base su cui costruire una stagione importante".

"Nella nostra rosa ci sono giocatori validi sotto tutti i punti di vista. Certo, rispetto a corazzate come Catania, Salernitana o Benevento, qualcosa ci manca. Ma questo non significa che non possiamo fare un ottimo percorso. Sappiamo che dobbiamo fare doppia fatica rispetto ad altri, ma ci conforta il fatto che siamo un gruppo coeso, che lotta, che ha fame".

"Senza tifosi non è calcio. La cosa più bella sarebbe vedere il “Marulla” pieno, a supportare la squadra. I tifosi sono parte integrante di un club, anche nel dissenso. Ma quest’anno è un’annata particolare: questo gruppo si è ricompattato dopo la delusione della retrocessione, stiamo facendo sacrifici enormi. Sarebbe bello vedere riconosciuto questo impegno. Questi ragazzi se lo meritano".