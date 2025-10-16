Doveri: "Arbitri costretti a prendere decisioni già da ragazzi. E questo poi li aiuta nella vita"

Daniele Doveri, arbitro di Serie A, ha raccontato un aspetto davvero molto importante per i giovani fischietti nel corso della lunga chiacchierata fatta con Cronache di Spogliatoio: "I nostri ragazzi che scendono in campo sono costretti dal fatto che sono arbitri e dalle dinamiche di gioco a prendere decisioni, non possono delegarle a qualcuno, anche perché nei campi minori non ci sono nemmeno gli assistenti a dargli una mano. Sono loro in prima persona a dover decidere in quanto tempo? Una frazione di secondo. E quando si trovano nel terreno di gioco, ma anche prima e dopo una partita, secondo il regolamento, dicono agli adulti cosa devono fare e cosa non possono fare".

Lo consiglierebbe a sua figlia?

"Ha 13 anni, si allena 17 ore a settimana ed è una appassionata di tennis. Glielo consiglierei a livello formativo, ma mi piace molto come gioca. Chi ha fatto l'arbitro ha comunque quel qualcosa in più, è un aspetto importante che ci aiuta nel tempo".

In che cosa?

"A diventare più veloci a prendere decisioni, la responsabilità non ti spaventa, il confronto con l'altro non ti mette paura. Anche chi non arriva in Serie A poi lo utilizza nella vita di tutti i giorni".