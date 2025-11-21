Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Immobile non ancora al 100%. Dominguez gioca. Nessun cambio modulo"

Bologna, Italiano: "Immobile non ancora al 100%. Dominguez gioca. Nessun cambio modulo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:23Serie A
Leonardo Nevischi

Alla vigilia della gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2025-20026 tra Udinese e Bologna, in programma sabato 22 novembre, alle ore 15, al Bluenergy Stadium, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

13.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 14

14.00 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Come sta?
"Sono in miglioramento, ho subito una bella botta. Porterò ancora qualche strascico ma mi sento bene e pian pianino tornerò al 100%. Mi ero molto preoccupato perché per 10 giorni non sono stato bene. Ringrazio l'equipe del Sant'Orsola e il dottor Nava, mi hanno trattato perfettamente. Ho visto la gara di Bucarest e di Firenze all'ospedale e devo dire che è meglio dal vivo perché si riesce a sfogare qualsiasi situazione di nervosismo confrontandomi con lo staff e vivendo la partita. Bravo Daniel Niccolini e bravissimi i ragazzi che hanno portato rispetto allo staff ed hanno ottenuto risultati che ci hanno permesso di continuare la nostra striscia positiva. Ora è arrivato anche il freddo e dobbiamo gestire molte cose, ma i ragazzi li vedo applicatissimi".

Cosa pensa della classifica del Bologna?
"È bella, la guardiamo, ma lascia il tempo che trova. Siamo alla dodicesima giornata ed è presto per definire obiettivi. Dobbiamo alimentare tutto l'entusiasmo e la fiducia che ci hanno permesso di raggiungere risultati. Stiamo continuando a dare conferma dei risultati e sono contento perché vedo tutti coinvolti dentro al progetto e la dimostrazione è che tutti si stanno facendo trovare pronti, specie in questo momento che abbiamo diverse emergenze. Le rotazioni stanno pagando e credo che questo, soprattutto quando si gioca anche in Europa, sia fondamentale. Dobbiamo continuare ad essere questo tipo di gruppo e mostrare la capacità di essere squadra come successo con il Brann in inferiorità numerica".

Come sta Immobile?
"Sta meglio, ha spinto di più in questi giorni ma ancora non si sente al 100% e, di comune accordo con lui, abbiamo preferito lasciarlo qui. Nell'ultima settimana è cresciuto e sta andando oltre il timore che ha di rifarsi male. Nei giorni scorsi aveva sensazioni strane e si limitava nello spingere perché è reduce da un infortunio non da poco".

Come sta vedendo Sulemana?
"Deve farsi trovare pronto, nel momento in cui verrà chiamato in causa sono sicuro che farà bene. È un ragazzo serio che si sta allenando bene, ma nel suo ruolo in questo momento ci sono ragazzi che stanno facendo bene".

Come ha visto Pessina in queste settimane?
"Ero tranquillo quando ho dovuto scaraventarlo in campo contro il Napoli, forse quello agitato era lui. Tuttavia dopo i primi palloni toccati si è sciolto ed ha mostrato sicurezza nelle uscite. È un ragazzo che mi piace, è sempre sorridente, gli faccio tantissimi complimenti per come si sta comportando".

Si può nominare la parola scudetto?
"La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre e sono certo che chi ora sta faticando ricomincerà a fare punti. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. È ancora presto per delineare la classifica, servo almeno altre 5 partite".

Cosa è mancato a Dominguez dopo l'esplosione dello scorso anno?
"È un ragazzo giovane. Anche Dallinga all'inizio ha faticato perché non conosceva la lingua, il metodo dell'allenatore e non aveva affiatamento con i compagni ed ora si sente un altro giocatore e un'altra persona. Penso che questo sia accaduto anche a Dominguez. Domani giocherà perché è giusto dargli questa opportunità, anche perché si è sempre allenato in silenzio ed ha subito panchine non per demeriti suoi ma perché nel suo ruolo - come per Sulemana - ci sono ragazzi altrettanto validi".

Ha valutato un cambio di modulo dettato dall'emergenza?
"No. Abbiamo optato ad inizio stagione per una rosa lunga perché sapevamo che saremmo andati in contro a queste situazioni. Abbiamo deciso volutamente con la società di avere un ventaglio di scelte più ampio. Mancheranno Cambiaghi e Rowe ma abbiamo Bernardeschi e qualcuno può essere adattato da esterno, quindi penso che non si debba ricorrere ad un cambio modulo".

Dove sono i meriti dei numeri difensivi al Dall'Ara ed i demeriti di quelli in trasferta?
"In trasferta è sempre più difficile. Quando si affrontano squadre di un certo valore che in casa loro si esprimono al massimo delle potenzialità non è semplice, ma in generale siamo una squadra che concede poco e riesce a limitare gli avversari. Siamo il secondo attacco e la terza difesa, dobbiamo mantenere questi numeri. ne ho parlato anche con i ragazzi. Poi ovviamente possiamo ancora crescere".

Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale?
"Sicuramente un'infermeria svuotata e poi cercare di avere una classifica che ci faccia sorridere. Tutto quello che stiamo costruendo con i nostri tifosi dobbiamo tutelarlo. Comunque in primis vorrei avere tutti a disposizione e nessuno triste perché non può far parte del gruppo per problemi fisici".

Le è servito stare fuori per capire qualche meccanismo su cui intervenire?
"All'inizio ci siamo soffermati sul fatto che stavamo iniziando ad avere percentuali basse in possesso e creavamo poche occasioni. Ci abbiamo lavorato intensamente per aggiustare queste percentuali e ci siamo riusciti. Non ci siamo soffermati sui dati in sé per sé, ma il nostro focus deve essere sul mantenere questi numeri e questo equilibrio. Orsolini si è fermato a 5 gol, ma sta spingendo per migliorarsi. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare così in tutti e tre i reparti".

Come avete preparato la sfida all'Udinese?
"Udine è un campo maledetto per il Bologna. È una squadra con grande fisicità e forza. In casa si esprime a livelli altissimi: ha sconfitto Atalanta e Lecce e dobbiamo cercare di non essere superficiali ma affrontarli con attenzione. Zaniolo è in grande forma ed hanno esterni imprevedibili, l'abbiamo studiata bene speriamo di mettere i frutti del lavoro domani in campo".

14.23 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Articoli correlati
Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo... Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare... Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Altre notizie Serie A
L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"... L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"
Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo... TMWOccasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare... Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"... TMW RadioBonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"... Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"... Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per... Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Udinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da... Live TMWUdinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da 8 giornate"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.3 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.4 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.5 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.6 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.7 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Immagine news Serie A n.2 Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie A n.4 Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Immagine news Serie A n.5 Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Immagine news Serie A n.6 Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’
Immagine news Serie B n.2 Cesena, c'è il rinnovo di Jalen Blesa: l'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Cesena, rinnovo in vista per Frabotta. L'esterno difensivo prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Giuseppe Aurelio ha diverse richieste per gennaio: ci pensa anche il Cesena
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, in vista del Modena diverse le defezioni: attacco biancorosso rimaneggiato
Immagine news Serie B n.6 Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Immagine news Serie C n.5 Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…