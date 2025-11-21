AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"

Dopo la vittoria sulla Virtus Verona maturata per 3-1 lo scorso weekend nella prima di due gare casalinghe consecutive, l'AlbinoLeffe è ora prossimo alla sfida contro il Lumezzane, che domani pomeriggio arriverà all’'AlbinoLeffe Stadium' di Zanica.

Del confronto, come si legge sui canali ufficiali del club, ha così parlato il tecnico seriano Giovanni Lopez: “Dopo la bella vittoria di domenica, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e probabilmente recupereremo qualche assente recente. Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza, con anche i nuovi sempre più coinvolti e sempre più in crescita: dobbiamo cercare di dare subito continuità, provando a sfruttare al meglio il doppio turno casalingo. Il tutto passa, in primis, dal confermare ancora una volta quanto di buono fatto vedere a livello di prestazione: non è sufficiente, ma, come visto anche domenica, è sempre un ottimo punto di partenza”.

Nota poi al Lumezzane: "La squadra di Troise ha valori importanti e sa essere camaleontica: sul piano tattico cambia molto partita dopo partita. Li abbiamo analizzati come sempre, scendendo nei minimi particolari, ma ci siamo anche soffermati su noi stessi, su quanto siamo chiamati a fare per provare a portare a casa la massima posta in palio".