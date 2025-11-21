Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"

Giornata di conferenza stampa in casa Venezia, con mister Giovanni Stroppa che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Padova, in programma domani - sabato 22 novembre - alle ore 17.15 presso lo stadio 'Euganeo'.

Queste, le parole del tecnico sul confronto della 13ª giornata del campionato di Serie B: "Queste sono le gare più sentite, e a me piace avere questo senso di appartenenza - si legge su tuttoveneziasport.it -. Penso che la squadra farà una grande partita: è un derby, quindi lascio aperte tutte le situazioni che si potranno creare. Sono gare che vorremmo giocare tutti, e così è bello. Ci sono tante motivazioni all'interno della gara, l'abbiamo preparata al meglio, siamo concentrati: i miei non sono giocatori arrivati ieri sera, sanno cosa voglia dire essere a Venezia e il peso della maglia. Non mettiamogli quindi troppa pressione".

Una nota va quindi alla rosa: "Questa pausa è stata perfetta, perché al di là dei nazionali che sono stati fuori ho avuto praticamente tutti a disposizione tranne Pietrelli. Lo aspettiamo, abbiamo preferito gestirlo in maniera diversa rispetto alle settimane scorse, sta facendo le cure e le cose giuste per tornare a disposizione. Yeboah è in fase di valutazione fino a domani, darà lui in caso l'ok definitivo. Haps non è ancora arrivato, questi sono i calendari purtroppo e dobbiamo fare le scelte di conseguenza, dispiace dover rinunciare a un giocatore così importante. Sagrado invece sta bene, Compagnon sta molto bene e anche Bjarkason è tornato dalla nazionale in salute. Ho quindi delle scelte. Chiaro che Hainaut dovrebbe essere della partita e quindi vedremo quale sarà l'opzione migliore invece a sinistra".

In conclusione, nota ai tifosi che non potranno prendere parte alla trasferta: "La scenografia poteva essere completa e darci una spinta. In partite così belle da disputare sarebbe bello ci fossero tutti".