Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"

"Siamo partiti nel nostro lavoro analizzando la partita precedente, come facciamo sempre. A Pontedera ci siamo prodotti in un buon avvio, con una mezz’ora di buona proposta e aggressività. Questa nostra aggressività, tuttavia, ha dato modo ai granata, squadra un po’ più strutturata fisicamente di noi, di punirci alla prima ripartenza": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico della Pianese Alessandro Birindelli, che ha parlato quando è ormai prossima la sfida contro il Forlì, in programma domani alle 17:30 al Comunale di Piancastagnaio.

Birindelli ha poi proseguito, sempre analizzando la gara di settimana scorsa: "Da lì siamo andati un po’ in confusione per una decina di minuti, fino alla fine del primo tempo, mentre nel secondo ci siamo aggiustati, ritrovando il dominio del gioco. Poi, però, nei particolari, nel volerla davvero, siamo stati un po’ meno decisi di loro. Soprattutto in mezzo al campo: nella gestione, nelle scelte troppo frettolose, e anche sulle seconde palle arrivavamo sempre dopo. E questo, una squadra come la nostra, non può permetterselo”.

Ma la testa va ora al Forlì: "Giochiamo in casa, davanti ai nostri spettatori, e vogliamo fare bene. La squadra non ha fatto male neanche col Pontedera, però con un po’ più di attenzione si poteva fare qualcosa di diverso, soprattutto sfruttando meglio le situazioni create nei primi 25 minuti. E poi bisogna sempre mettere dentro la partita, al di là dell’aspetto tattico e tecnico, quelle doti che servono per portare a casa un risultato positivo. I ragazzi stanno tutti bene, quindi abbiamo maggiore scelta e possibilità di cambiare a partita in corso. La squadra, come sempre, si è messa a disposizione e sono sicuro che domani sarà il momento di raccogliere ciò che abbiamo seminato. Aspetto questa partita come loro, perché è l’aspetto più importante: quello per cui tutti noi dedichiamo la settimana di lavoro”.