Reggiana, Dionigi: "Con la Carrarese una prova di maturità? Lo sono tutte le gare..."

Vigilia di gara per la Reggiana, che alla ripresa del campionato di Serie B affronterà la Carrarese: l'appuntamento è fissato a domani, sabato 22 novembre alle ore 15:00, allo stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara.

In conferenza stampa, ha così parlato il tecnico degli emiliani Davide Dionigi, partendo dalla situazione della rosa: "Più che recuperati al 100%, abbiamo visto aggregarsi diversi calciatori che hanno intanto smaltito i propri infortuni, penso a Reinhart e Rozzio, ma c'è ancora da rimetterli a posto per evitare nuove ricadute che sarebbero per noi un grosso problema. Son giocatori che devono ritrovare la condizione per giocare 90'. L'unico su cui ho dubbi è Quaranta, si è allenato con noi da oltre 10 giorni ma va valutato, intanto che gli altri hanno bisogno di essere ricondizionati. Girma, Marras e Gondo sono a posto, ma valuteremo se partiranno o meno dall'inizio: ho i soliti dubbi di formazione, chi starà meglio e sarà più idoneo giocherà".

Prosegue: "Ci siamo allenati sul sintetico per capire come fare meglio possibile a Carrara, ma io sarei per uniformare il tutto: o solo campi sintetici o solo naturali. Siamo comunque due squadre simili, organizzate e che sanno sfruttare determinazione, aggressività, recupero palla con attacco della profondità. Siamo nella stessa posizione, mi aspetto quindi una gara molto tattica e dall'alta intensità, ma a questo siamo abituati. Abbiamo ora più consapevolezze, vogliamo ora vedere le idee sviluppati anche magari con tutti gli effettivi a disposizione. Però già da domani spero di vedere una Reggiana che metta in campo anche qualcosa in più. Prova di maturità? Lo sono tutte le gare".

Quattro delle prossime sei gare saranno però in trasferta. E su questo conclude: "Il calendario non è stato proprio favorevole, nelle dinamiche che si sono create, ed è assolutamente da migliorare la media punti fuori casa".