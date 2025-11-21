Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"

Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 14:34
Claudia Marrone

Come si legge sul sito ufficiale dell'ANSA, sono iniziati i lavori allo stadio 'Arechi' di Salerno, casa della Salernitana. Un'operazione commentata anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina: "Un anno e mezzo, due anni, saranno sufficienti per fare completamente lo stadio - si legge sul citato portale -. La cosa importante è che abbiamo fatto un unico appalto che riguarda questo Stadio Arechi e il Campo Volpe nel quale si potranno svolgere le attività di campionato".

Aggiunge poi: "Stiamo correndo per arrivare anche in tempo per ospitare gli eventi degli Europei di calcio del 2032. È stata una procedura complessa, finanziata dalla Regione, per l'iter amministrativo, per le autorizzazioni, per la gara di progettazione, poi per la gara per l'esecuzione dei lavori. Dobbiamo, accanto ai lavori fisici, presentare alla UEFA una relazione di contesto, sui flussi turistici, sulla mobilità, sulla capacità di accoglienza. Il lavoro è pienamente in corso".

Conclude: "Siamo soddisfatti. Dovremmo evitare di perdere anche un minuto di tempo".

