Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"

Un momento decisamente molto complesso quello che sta vivendo la Triestina, che si sta preparando a un altro scontro salvezza, quello contro la Virtus Verona, in programma domani - sabato 22 novembre - alle ore 17:30.

Ai canali ufficiali del club alabardato, son state queste le parole di mister Attilio Tesser in merito al match: "Non guardo mai la classifica ma la singola partita e so che domani ci aspetta una gara difficile contro una buona squadra. Per noi sono tutte partite importantissime con i tre punti in palio, quindi dobbiamo certamente provare a vincere ma sarà così anche la partita dopo e quella dopo ancora, è una questione di mentalità e di esigenza di classifica. La Virtus è una squadra giovane che ha cambiato molto, ma è comunque una squadra che secondo me sta giocando un buon calcio. Il contesto ambientale sappiamo è un po' particolare, la prima cosa sulla quale dobbiamo rispondere è a livello di intensità, di concentrazione, perché lì si deve sbagliare molto poco. È un campo difficile sul quale dovremo essere consapevoli di dover maggiormente battagliare, rispetto al privilegiare un gioco più tecnico".

A proposito di punti e classifica, ecco la graduatoria del Girone A:

Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva