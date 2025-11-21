Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche del problema legato ai gol degli attaccanti, spiegando il modo in cui i suoi giocatori dovranno migliorare: "Si fa sempre riferimento a quelli che sono i numeri e non possiamo fare a meno di utilizzarli ma il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità sulla quale mettere la nostra squadra. Dobbiamo creare una base. Quello che ho detto a loro è che sono in linea con quello che pensavo precedentemente di loro. Sono contento di aver trovato quello che speravo. Abbiamo tante cose, sono importanti. Quello che per il momento è l'attenzione che dobbiamo metterci è quella di riconoscere i momenti.

Abbiamo delle qualità e ci dobbiamo basare su quelle, dobbiamo sapere quelle che sono le nostre qualità, a prescindere dai vari periodi che possiamo passare. Non dobbiamo avere dubbi e dobbiamo riconoscere durante la partita il momento nel quale mettere in campo queste caratteristiche".

