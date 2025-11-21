Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Italiano: "Sto migliorando, ho preso una bella botta. Mi ero preoccupato"

Bologna, Italiano: "Sto migliorando, ho preso una bella botta. Mi ero preoccupato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:38Serie A
Ivan Cardia

"Sono in miglioramento, ho subito una bella botta”. Il peggio è passato per Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna ormai tornato stabilmente in panchina dopo la polmonite che lo ha messo ai box: Porterò ancora qualche strascico ma mi sento bene e pian pianino tornerò al 100%. Mi ero molto preoccupato perché per 10 giorni non sono stato bene. Ringrazio l'equipe del Sant'Orsola e il dottor Nava, mi hanno trattato perfettamente. Ho visto la gara di Bucarest e di Firenze all'ospedale e devo dire che è meglio dal vivo perché si riesce a sfogare qualsiasi situazione di nervosismo confrontandomi con lo staff e vivendo la partita. Bravo Daniel Niccolini e bravissimi i ragazzi che hanno portato rispetto allo staff ed hanno ottenuto risultati che ci hanno permesso di continuare la nostra striscia positiva. Ora è arrivato anche il freddo e dobbiamo gestire molte cose, ma i ragazzi li vedo applicatissimi".

Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale?
"Sicuramente un'infermeria svuotata e poi cercare di avere una classifica che ci faccia sorridere. Tutto quello che stiamo costruendo con i nostri tifosi dobbiamo tutelarlo. Comunque in primis vorrei avere tutti a disposizione e nessuno triste perché non può far parte del gruppo per problemi fisici".

Le è servito stare fuori per capire qualche meccanismo su cui intervenire?
"All'inizio ci siamo soffermati sul fatto che stavamo iniziando ad avere percentuali basse in possesso e creavamo poche occasioni. Ci abbiamo lavorato intensamente per aggiustare queste percentuali e ci siamo riusciti. Non ci siamo soffermati sui dati in sé per sé, ma il nostro focus deve essere sul mantenere questi numeri e questo equilibrio. Orsolini si è fermato a 5 gol, ma sta spingendo per migliorarsi. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare così in tutti e tre i reparti".

La conferenza stampa di Italiano.

Articoli correlati
Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"... Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Bologna, Italiano: "Immobile non ancora al 100%. Dominguez gioca. Nessun cambio modulo"... Bologna, Italiano: "Immobile non ancora al 100%. Dominguez gioca. Nessun cambio modulo"
Bologna, Fenucci: "Italiano? Io l'unico a prendere tre volte Zeman... Gioca un calcio... Bologna, Fenucci: "Italiano? Io l'unico a prendere tre volte Zeman... Gioca un calcio europeo"
Altre notizie Serie A
L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"... L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"
Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo... TMWOccasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare... Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"... TMW RadioBonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"... Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"... Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per... Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Udinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da... Live TMWUdinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da 8 giornate"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.3 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.4 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.5 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.6 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.7 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Immagine news Serie A n.2 Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie A n.4 Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Immagine news Serie A n.5 Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Immagine news Serie A n.6 Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’
Immagine news Serie B n.2 Cesena, c'è il rinnovo di Jalen Blesa: l'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Cesena, rinnovo in vista per Frabotta. L'esterno difensivo prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Giuseppe Aurelio ha diverse richieste per gennaio: ci pensa anche il Cesena
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, in vista del Modena diverse le defezioni: attacco biancorosso rimaneggiato
Immagine news Serie B n.6 Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Immagine news Serie C n.5 Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…