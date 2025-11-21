TMW Spezia, Giuseppe Aurelio ha diverse richieste per gennaio: ci pensa anche il Cesena

Giuseppe Aurelio può lasciare lo Spezia nella prossima finestra di calciomercato. Il terzino sinistro classe 2000, riscattato questa estate dal Palermo, veste la maglia degli aquilotti dal luglio 2024 quando fu prelevato a titolo temporaneo. Fin qui col club ligure ha collezionato 41 presenze e realizzato sei reti: è uno dei punti di forza della rosa, ma a gennaio potrebbe andar via visto che già a fine novembre tante società si stanno facendo avanti e si stanno informando circa la sua situazione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW; uno degli ultimi club a mostrare particolare interesse è stato il Cesena, squadra attualmente terza nel campionato cadetto.

Aurelio, 25 anni compiuti lo scorso 22 marzo, la scorsa estate fu trattato da diversi club del nostro massimo campionato. Sulle sue tracce c'erano Bologna, Genoa, Cremonese ed Hellas Verona, società che poi hanno fatto scelte diverse per quella fascia.

Il calciatore nato a Bracciano è un titolare dello Spezia, sempre in campo dopo aver saltato i primi tre match. Però la classifica dopo le prime dodici giornate dice Spezia penultimo con soli otto punti conquistati. “Se sapessi la risposta per vincere la direi - ha dichiarato Aurelio in una recente intervista -. Il calcio è imprevedibile, partite che l’anno scorso avremmo dovuto perdere le abbiamo pareggiate o vinte, porto gli esempi delle gare contro il Palermo e il Cesena. Le pressioni? A me il Picco dà la carica, vedo la gente che mi spinge e mi esalto".

Aurelio è attualmente legato allo Spezia da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Per riscattarlo dal Palermo, il club ligure la scorsa estate ha sborsato circa 400mila euro.