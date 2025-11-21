TMW Cesena, rinnovo in vista per Frabotta. L'esterno difensivo prolunga fino al 2029

Bione notizie in vista per il Cesena, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è un rinnovo importante da ufficializzare a breve. È stato infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento pluriennale del contratto del terzino sinistro Gianluca Frabotta, che rinnoverà con la società romagnola fino al 2029: uno sforzo importante, da parte del club, ma anche un tassello di rilievo in ottica futura.

E proprio ieri, il calciatore si è così espresso ai canali ufficiali del club: "Il mio arrivo a Cesena è coinciso anche con un mio cambio di mentalità perché dopo aver passato degli anni difficili, a oggi faccio sicuramente più attenzione alle piccole cose. Molte volte nelle giornate in cui sono più felice oppure mi diverto ci faccio più caso. Mi trovo qua a Cesena, mi alleno con un gruppo sano e fatto di bravi ragazzi, tra i quali c'è anche il mio migliore amico e tante volte mi soffermo a riflettere su questa cosa a fine allenamento. È importante rendersene conto e farci caso: secondo me, quando una persona è felice e sta veramente bene, deve averne piena consapevolezza e deve godersi pienamente il momento".

Intanto, la squadra si sta preparando alla trasferta di Monza, con la sfida della 13ª giornata del campionato di Serie B che si giocherà domenica 23 novembre, con fischio di inizio alle ore 17:15.