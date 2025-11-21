Ufficiale
Cesena, c'è il rinnovo di Jalen Blesa: l'attaccante ha firmato fino al 2028
Rinnovo in casa Cesena, Jalen Blesa ha rinnovato il suo contratto con il cavalluccio fino al 2028. Di seguito la nota ufficiale del club
Cesena FC comunica di aver esercitato anticipatamente l’opzione di estensione del contratto del calciatore Jalen Blesa. Il nuovo contratto tra il Club bianconero e l’attaccante spagnolo è, quindi, prolungato fino al 30 giugno 2028.
Arrivato la scorsa estate tra le fila del Cavalluccio, Blesa ha realizzato 3 reti nelle sue prime 12 presenze in bianconero e, ad oggi, è il quinto calciatore della rosa per minutaggio nel Campionato Serie BKT 2025/2026.
L’intera famiglia del Cesena FC augura a Jalen le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.
