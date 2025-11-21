SudTirol, in vista del Modena diverse le defezioni: attacco biancorosso rimaneggiato

Dopo i due pareggi consecutivi contro Padova e Carrarese, il SudTirol si appresta alla sfida contro il Modena, in programma allo stadio 'Alberto Braglia' domenica 23 novembre alle ore 15:00; match valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B, al quale gli altoatesini arrivano con diverse defezioni.

Queste, infatti, le parole di mister Fabrizio Castori nella conferenza stampa dell'antivigilia: "La squadra ha lavorato come sempre con molto impegno e grande applicazione, abbiamo cercato di tenere alto il livello di condizione atletica, si sa che quando non si gioca c'è il rischio di perdere qualcosa: ma abbiamo fatto due buone settimane. I calciatori disponibili? Italeng non ci sarà, il suo infortunio (lesione muscolare di primo grado al muscolo soleo sinistro, ndr) non è smaltito, mentre Pecorino è in dubbio, vedremo se poterlo recuperare, aspettiamo domani: oggi è prematuro fare discorsi".

Come però riportano poi i canali ufficiali del club, il tecnico dovrà fare a meno di Nicola Pietrangeli, alle prese con una sindrome pubalgica, ma anche di Silvio Merkaj, squalificato.

A ogni modo, Castori non vuole alibi: "Abbiamo recuperato la nostra migliore condizione, a prescindere dalle disponibilità della rosa: siamo in condizione di giocarci la gara nel miglior modo possibile, abbiamo un'identità precisa che non snatureremo di sicuro, questa è una nostra forza. E le assenze non andranno a compromettere il tutto, faremo una partita giusta per noi. Poi vedremo il risultato".