Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"

Un pari che va stretto alla Roma Femminile, quello rimediato ieri contro il Leuven in occasione della 4ª giornata di Women's Champions League, che è stato poi commentato dal portiere giallorosso Rachele Baldi.

Queste, ai canali ufficiali del club capitolino, le sue parole: "Purtroppo è andata così. La gara è stata decisa da un episodio e si sa che se non si chiudono prima queste partite poi arrivi in fondo e può succedere di tutto. Però, a livello di gioco, abbiamo dominato e infatti quello che dispiace di più è che non concretizziamo quando siamo davanti alla porta. Abbiamo migliorato un aspetto, quello del gioco, però adesso dobbiamo realizzare meglio. Pensando adesso al campionato e alle prossime sfide".

La più imminente, quella contro il Como Women, che anticiperà la sosta: "Sì, è l'ultimo sforzo. Dobbiamo adesso pensare al campionato, mettere da parte questa partita e concentrarci sul prossimo obiettivo".