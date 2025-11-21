TMW Radio Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il centrocampista della Giana Erminio Alessandro Berretta, reduce anche dalla convocazione nella Nazionale Under 20: "Il mio percorso nasce quando avevo cinque anni e ho iniziato a giocare con mio papà. Ho giocato nella squadra del paese, poi l’anno dopo sono andato all’Atalanta, dove sono rimasto tre anni, e son passato al Monza: ora sono in prestito alla Giana. E la chiamata della Nazionale è stata una sorpresa, perché l’ho saputo tre giorni prima di partire. Era una novità per me, ed è stato spettacolare, anche se purtroppo non è andata benissimo. Siamo usciti dopo i gironi, agli ottavi contro gli Stati Uniti. Ma è stata comunque un’esperienza bellissima: mi sono divertito, mi sono trovato bene con i compagni, ho conosciuto ragazzi nuovi ed è stato molto bello".

Hai intravisto qualche giocatore che speri di rivedere presto, magari in Serie A, insieme a te o contro di te?

"Un paio sì, alcuni molto forti. Se posso dirne uno, dico Liberali".

Andiamo adesso alla Giana. Cosa ti è piaciuto di questo inizio di stagione, anche parlando delle tue prestazioni?

"Abbiamo iniziato in media classifica, ma l’obiettivo possono essere anche i playoff, sicuramente, perché abbiamo una grande squadra. Il mister, con i concetti che ci sta dando, ci sta facendo crescere molto. Quindi si può fare meglio e portare a casa più risultati di quelli che abbiamo ottenuto finora: qui è un mondo molto tranquillo, si sta molto bene, sembra di stare a casa e si lavora davvero serenamente. Le persone, il Direttore, sono tutte persone per bene, ti danno una mano quando serve. Anche il centro sportivo e lo stadio sono molto accoglienti".

Per un giovane c'è quindi la possibilità di crescere nella maniera giusta.

"Sì. Anche il mister mi sta dando una mano, perché vuole giocare dal basso, in costruzione, e questo risalta le mie caratteristiche al meglio e ti fa crescere. È importantissimo. Soprattutto poi in un campionato che annovera giocatori che tecnicamente hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi il livello è molto alto. Gente esperta, intelligente e anche tecnicamente forte".

A proposito di Serie C, vieni dal settore giovanile dell’Atalanta. A tuo avviso, le seconde squadre, sono utili?

"Stanno crescendo molto. Ho conosciuto anche in Nazionale giocatori che giocano nell’Under 23 dell’Inter, che è in alta classifica e punta a vincere. Le seconde squadre aiutano tanto i giovani, perché ti fanno giocare subito nel professionismo e ti fanno entrare in questo mondo. Completamente diverso da quello giovanile. Io dalla Primavera 1 del Monza sono passato in Serie C per fare esperienza e abituarmi al ritmo, per prepararsi al salto serve".