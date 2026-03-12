Ammonizione pesante per Miranda: era diffidato, salterà Roma-Bologna
Ammonizione pesante per Juan Miranda. Il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo per il terzino sinistro del Bologna, che era diffidato e di conseguenza salterà il ritorno contro la Roma in programma giovedì prossimo all'Olimpico: Italiano dovrà trovare un'alternativa sulla fascia mancina, con Lykogiannis che si candida già per una maglia da titolare.
