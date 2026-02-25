Bologna, Italiano perde Miranda: lesione dell'ileopsoas destro. I convocati per il Brann
Brutta tegola per il Bologna di Italiano: Juan Miranda nella giornata odierna il terzino si è sottoposto a ulteriori accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro. Per il terzino spagnolo lo stop sarà di circa tre settimane, come confermato dallo stesso club rossoblù.
Questo il comunicato ufficiale: "Gli esami a cui è stato sottoposto Juan Miranda hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, con tempi di recupero stimati in tre settimane".
E' stato diramato anche l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani, quando i felsinei se la vedranno con il Brann:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea, Baroncioni.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
