Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa, meglio"

Il terzino sinistro del Bologna, Juan Miranda, ha parlato a Canale 88 affrontando vari temi. Lo spagnolo parla delle prospettive della squadra in Europa League:

"Siamo alle prime partite e ora dobbiamo fare punti a Bucarest. Ci servono tre punti e vogliamo andare là a fare una grande partita. L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Poi se si vince la coppa, meglio. Siamo una squadra importante e vogliamo fare una grande Europa League".

Sui segreti della squadra

"Siamo uniti e questo rende difficile il compito all'avversario. Poi ci sono i tifosi che ci sostengono sempre e nelle partite più complicate fanno la differenza. Lo spogliatoio è sano e coeso, siamo un bel gruppo e penso che abbiamo vinto la Coppa Italia per questo motivo. Mi ha ricordato molto quando ho vinto al Betis, anche lì eravamo una famiglia".