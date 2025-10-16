Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza"

Un momento sicuramente negativo e molto delicato quello che sta vivendo il Perugia, che in esclusiva a tuttoc.com è stato analizzato dall'ex Giovanni Pagliari, che ha definito Perugia la sua vita calcistica, avendo indossato la maglia del Grifo da calciatore e avendolo poi allenato.

Sulla stagione attuale, questo il suo pensiero: "Il giudizio negativo è fuor di dubbio negativo, sta facendo malissimo. La cosa più devastante degli ultimi, comunque, è il disamore della piazza. La cosa più preoccupante è soprattutto che non vedi una luce per venir fuori da una situazione così pesante, perché se i tifosi avessero avuto anche fiducia in questa società, l‘avrebbero supportata: anche io ho vissuto certi momenti, dove veramente i tifosi vincevano le partite. La prima cosa da fare è ricreare un ambiente di fiducia, che non è facile adesso. Sentivo che forse entrava Fabrizio Ravanelli, ecco se la gente comincia a prendere qualche punto di riferimento è molto buono. Anche in questo momento non vedo grandi punti di riferimento, e per questo è più difficile il tutto, come non è facile gestire uno spogliatoio: sono i cosiddetti vecchietti, che devono essere responsabilizzati, bisogna cercare di portare a dare una spinta ai più giovani, perché in questi momenti chi non ha esperienza prende paura".

Ricordiamo che al momento gli umbri sono al penultimo posto della classifica del Girone B di Serie C, con +5 sul Rimini, ultimo. Ma anche pluripenalizzato...