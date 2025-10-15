Lega Pro, Zola: "Felici dell'esperimento FVS. Ha responsabilizzato allenatori e giocatori"

Nel corso della diretta di Radio FirenzeViola, all'interno della trasmissione Colpi d'Ala, è intervenuto il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Che ha chiaramente fatto il punto anche sulla Serie C, parlando per prima cosa della novità dell'anno, l'FVS (Football Video Support).

Queste le sue parole: "Abbiamo introdotto un metodo interessante, allenatori e giocatori sono più motivati a far sì che non ci siano simulazioni, le cose sono fatte in modo più giusto: ed è successo un paio di volte che allenatori si siano arrabbiati proprio perché qualcuno simulava. È un esperimento che sta andando benissimo, e che sta responsabilizzando tutti, ne parlavamo anche recentemente con gli arbitri. La Serie C è una categoria importante, sappiamo che qui i ragazzi hanno possibilità di crescere, e ce la stiamo mettendo tutta per farla migliorare. Speriamo che i frutti arrivino presto".

In merito al campionato di Serie C, risponde così quando gli viene chiesto se si possa rendere 'italiano' il torneo: "Ci sono normative europee, dalle quale non possiamo sottrarci. Quello che possiamo fare, e che stiamo facendo con la riforma che prende il mio nome, è dare motivazioni economiche alle società per investire sui settori giovanili. Abbiamo anche distribuito i primi 4milioni che ci ha dato la Federazione, e che sono il frutto di suddetta riforma, e che vanno investiti nelle giovanili e nella formazione dei loro tecnici: un ritorno economico per i club c'è, spero che questo porti anche a un ritorno in termini di qualità".