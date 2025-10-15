Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"

Claudia Marrone
Oggi alle 20:33
Nell'appuntamento pomeridiano con A Tutta C, il format di TMW Radio dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il centrocampista del Lecco Stefano Bonaiti, che ha fatto il punto della situazione con la squadra ora al secondo posto della classifica: "Il nostro è stato un grande inizio, 21 punti in 9 partite, imbattuti. Fa molto piacere. Chiaro poi che questi risultati sono figli della mentalità portata avanti dal primo giorno: metodologia di lavoro, allenamenti intensi, gruppo serio. A esempio, l'anno scorso non avevamo mai vinto fuori casa, quest'anno abbiamo battuto l'Inter a Monza 1-0 con grande seguito di tifosi. Poi la vittoria sulla Dolomiti Bellunesi. Queste due partite consecutive hanno fatto prendere piede al nostro cammino".

Nel vostro girone, però, il Vicenza sembra la squadra di riferimento, dopo aver deluso due volte ai playoff. Resta la più forte?
"Il Vicenza ha grande umiltà nel difendersi, qualità con la palla per fare entrambe le fasi, ma non dimentichiamoci dell'Union Brescia, l'altra più competitiva per rosa. Poi comunque ci sono altre squadre ottime con giocatori di valore, anche senza grande tradizione".

Cittadella e Triestina le note leggermente stonate di inizio stagione.
"Il Cittadella sta facendo fatica, è vero, ma le retrocessioni non sono mai facili. Presumo però si rialzerà: ha giocatori forti per la categoria, e i valori emergono alla lunga. Per quanto riguarda la Triestina, la situazione non rende merito a storia e piazza: fa male a chi ama lo sport. Un applauso va fatto al gruppo per dignità e impegno mostrati. Stessa cosa per esempio al Rimini".

Ma torniamo al Lecco: quale è l'obiettivo della stagione? Fino a dove alzare l'asticella?
"Abbiamo iniziato con la consapevolezza di migliorare il piazzamento dell'anno scorso, ma gli obiettivi possono cambiare. Viviamo settimana per settimana, migliorando individualmente e collettivamente, poi le conclusioni si trarranno alla fine, senza limiti precisi: si vedrà dove arriveremo".

E l'obiettivo personale di Stefano Bonaiti?
"Essendo di Lecco, quello di onorare ogni giorno questa maglia e essere di esempio per i concittadini più piccoli che sognano di indossarla. Poi gli obiettivi personali sul campo, sono quelli del lavoro quotidiano con staff e compagni".

