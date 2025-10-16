Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione

L'esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto di mercato attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa Joshua Zirkzee:

"Ad oggi al Manchester United sta giocando molto poco e la squadra ha una sola competizione fino alla fine dell'anno. Se la situazione resta questa fino a gennaio, la possibilità di un ritorno in Italia va considerata. A gennaio scorso e in estate le squadre ci avevano pensato: c'era la Juventus, il Napoli, l'Inter. Ma il Manchester United e lo stesso Zirkzee hanno sempre chiuso la porta. L'olandese voleva giocarsi le sue carte, la squadra poi gioca con le due punte davanti e per questo Amorim l'ha voluto tenere con sé. Ma attenzione, perché se continua a non giocare la posizione può cambiare. C'è un Mondiale in arrivo e tutto dipenderà dal minutaggio".

24 anni, Zirkzee si è trasferito al Manchester United nell'estate del 2024 col club che ha pagato la clausola rescissoria di 40 milioni. Dopo una stagione deludente, quest'anno va pure peggio avendo raccolto la miseria di 82 minuti spalmati in 4 apparizioni, mai da titolare. Niente gol, niente assist, una ammonizione.