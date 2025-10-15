Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della sfida contro la Virtus Entella, la prima del campionato di Serie B dopo la sosta per le Nazionali: si torna in campo venerdì, con il match di Chiavari che si giocherà alle ore 20:30. Chiaramente assente, per la sfida, Simone Pafundi, ultimo in ordine cronologico tra gli infortunati dei blucerchiati.

A fare il punto della situazione, la stessa società sui propri canali ufficiali:

"Meno due alla trasferta di Chiavari. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina sul rinnovato sintetico del “Garrone” di Bogliasco dove Massimo Donati e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione sul campo, esercitazione tattica e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Leonardo Benedetti; soltanto scarico invece per Luigi Cherubini, rientrato dagli impegni internazionali con l’Italia Under 21; sessioni differenziate per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi.

Domani, giovedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa dell’allenatore".

Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del citato turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 15.00 Frosinone - Monza

Ore 15.00 Mantova – Südtirol

Ore 15.00 Pescara-Carrarese

Ore 15.00 Reggiana-Bari

Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30 Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

Ore 15.00 Palermo-Modena

Ore 17.15 Empoli-Venezia

Ore 19.30 Catanzaro-Padova