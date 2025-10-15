Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi

Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per PafundiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 22:49Serie B
Claudia Marrone

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della sfida contro la Virtus Entella, la prima del campionato di Serie B dopo la sosta per le Nazionali: si torna in campo venerdì, con il match di Chiavari che si giocherà alle ore 20:30. Chiaramente assente, per la sfida, Simone Pafundi, ultimo in ordine cronologico tra gli infortunati dei blucerchiati.
A fare il punto della situazione, la stessa società sui propri canali ufficiali:

"Meno due alla trasferta di Chiavari. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina sul rinnovato sintetico del “Garrone” di Bogliasco dove Massimo Donati e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione sul campo, esercitazione tattica e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Leonardo Benedetti; soltanto scarico invece per Luigi Cherubini, rientrato dagli impegni internazionali con l’Italia Under 21; sessioni differenziate per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi.
Domani, giovedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa dell’allenatore".

Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del citato turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre 2025
Ore 15.00 Frosinone - Monza
Ore 15.00 Mantova – Südtirol
Ore 15.00 Pescara-Carrarese
Ore 15.00 Reggiana-Bari
Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino
Ore 19.30 Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre 2025
Ore 15.00 Palermo-Modena
Ore 17.15 Empoli-Venezia
Ore 19.30 Catanzaro-Padova

Articoli correlati
Lo stop nel momento migliore: Pafundi alza bandiera bianca. E Donati deve rivedere... Lo stop nel momento migliore: Pafundi alza bandiera bianca. E Donati deve rivedere i piani
Sampdoria, l'esito degli esami di Pafundi: c'è una lesione al retto femorale sinistro... Sampdoria, l'esito degli esami di Pafundi: c'è una lesione al retto femorale sinistro
Nel radar della Serie A - Prima Pafundi poi tutti gli altri. Alla Samp per rilanciarsi... Nel radar della Serie A - Prima Pafundi poi tutti gli altri. Alla Samp per rilanciarsi
Altre notizie Serie B
Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi... Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi
Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou... Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Pescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"... TMWPescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"
Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo... TMWEmpoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Palermo, risolto consensualmente il contratto di Dionisi. Ora può approdare all'Empoli... UfficialePalermo, risolto consensualmente il contratto di Dionisi. Ora può approdare all'Empoli
Bari, Dorval si gode l'esordio con l'Algeria: "Orgoglioso di far parte di questa... Bari, Dorval si gode l'esordio con l'Algeria: "Orgoglioso di far parte di questa squadra"
Bari, buone notizie dall'infermeria per Caserta: il centrale Nikolaou torna in gruppo... Bari, buone notizie dall'infermeria per Caserta: il centrale Nikolaou torna in gruppo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
3 L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere
4 L'assurda gestione degli USA su Pulisic irrita il Milan. Che rischia di essere danneggiato
5 Pulisic va ko in Nazionale. La Juve pensa a Domenico Teti come ds: le top news delle 13
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti sorprende: "Dybala o Lautaro? Fortissimi, ma per Roma-Inter scelgo Cristante"
Immagine top news n.1 L'assurda gestione degli USA su Pulisic irrita il Milan. Che rischia di essere danneggiato
Immagine top news n.2 Inter, c'è (ancora) la mano di Inzaghi: i risultati trascinano il bilancio record
Immagine top news n.3 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025: c'è Pio Esposito
Immagine top news n.4 L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A
Immagine top news n.5 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.6 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.7 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, occhio a Milinkovic-Savic. Sul tavolo la questione rinnovo con l'Al Hilal
Immagine news Serie A n.2 Ibrahimovic: "Prima di decidere di smettere avevo paura. L'ultimo scudetto, il più bello"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, in agenda un appuntamento con gli agenti di Yildiz per il rinnovo
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Luperto: "Mina ti fa impazzire da avversario. Ma come compagno lo adori"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Zambo Anguissa vicini al traguardo: il rinnovo è ormai a un passo
Immagine news Serie A n.6 Milan, non solo Pulisic: anche Rabiot dolorante. Domani esami, ma non preoccupa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "La vittoria della Serie B mi manca. Ma è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.2 Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.3 Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Immagine news Serie B n.6 Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lega Pro, Zola: "Felici dell'esperimento FVS. Ha responsabilizzato allenatori e giocatori"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, arriva anche l'addio con Menta. Il club ha deciso per l'interruzione del rapporto
Immagine news Serie C n.3 La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta
Immagine news Serie C n.4 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Serie C n.6 Tegola in difesa il Guidonia Montecelio: rottura completa del crociato per l'esperto Malomo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio Women-Vernis, è guerra aperta: la calciatrice è sparita, il club si tutela legalmente
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile-Barcellona, le ufficiali: Viens unico riferimento offensivo giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Schatzer: "Contenta alla Juve. Domani vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter corsara anche in Albania. Centrati gli Ottavi di Finale della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Non firmo mai per un pareggio contro il Bayern"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?