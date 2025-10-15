TMW Il Ravenna verso il big match con l'Arezzo. Anacoura: "Motivazioni? Vengono da sole"

Un big match ormai alle porte, perché domenica 19 ottobre, la Serie C - per quel che concerne il Girone B - vedrà in campo Arezzo e Ravenna, prima e seconda del raggruppamento ma entrambe a quota 24 punti.

Tra i protagonisti della stagione romagnola, il portiere Francesco Anacoura, arrivato in estate dopo l'esperienza con il Giugliano. Proprio il classe 1994, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della sfida in arrivo e, rispondendo a precisa domanda, ha ampliato il discorso all'Ascoli: "Sappiamo che l’Arezzo è una squadra costruita per disputare un campionato di vertice, conosciamo il loro valore, ma la partita la prepareremo come prepariamo ogni partita, le motivazioni per certi tipi di gare vengono da sole: dobbiamo essere bravi a saperle gestire e concentrarci sul fare ciò che sappiamo. L'Ascoli? È sicuramente un’altra squadra costruita per disputare un campionato di vertice, però dopo nove partite è veramente prematuro parlare di corsa promozione".

Intanto, a completezza di informazione, guardiamo nel dettaglio quella che è la classifica:

Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti