Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 01:00Serie A
Gaetano Mocciaro

JUVENTUS, SONDATO TETI PER IL RUOLO DI DS. KIM NUOVAMENTE IN ITALIA? DUELLO TRA STRISCIATE. PER ZIRKZEE SPUNTA IL COMO. NGONGE CONVINCE IL TORINO, PUÓ RESTARE SE CI SARÀ LO SCONTO

BOLOGNA
La dirigenza felsinea sarebbe pronta a blindare Remo Freuler e Lukasz Skorupski, due dei leader dello spogliatoio. Entrambi i giocatori hanno attualmente un contratto in scadenza nel 2026, ma l’intenzione del club è quella di prolungare l'accordo fino al 2028, dando così continuità a un progetto tecnico che ha già regalato importanti soddisfazioni. I contatti con gli agenti sono già stati avviati da tempo, e le trattative sembrano ben indirizzate.

COMO
Joshua Zirkzee non rientra nei piani di Ruben Amorim. Nella stagione in corso ha collezionato solamente 82 minuti fra Premier e Coppa di Lega suddivisi in quattro gettoni. L'ex Bologna starebbe valutando l’opzione di cambiare aria per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Sul giocatore ci sarebbe da tempo la Roma ma la novità è rappresentata dall'interesse anche del Como.

JUVENTUS
A inizio novembre è prevista la nomina del nuovo direttore sportivo. Tra i nomi vagliati c'è anche quello di Domenico Teti, 49 anni con una lunga carriera alle spalle. Dal 16 giugno è il direttore dell'area professionale dei Wolverhampton Wanderers, in Premier League. Proprio perché la nomina è fresca sembra difficile che la Juventus possa arrivare a lui. In pole position c'è sempre Marco Ottolini del Genoa.

L'ultima idea della per il centrocampo è Gustavo Sa, classe 2004 che è ormai il leader del Famalicao. Una sua peculiarità è la capacità di ricoprire due ruoli, ovvero quello di trequartista e quello di play in un reparto composto da due giocatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri hanno spedito degli emissari a Vila Nova per osservarlo da vicino, ma su di lui c'è anche l'interesse da parte del Manchester City di Guardiola. Servono giusto 15 milioni di euro per strapparlo ai lusitani.

La priorità però resta Sergej Milinkovic-Savic, che percepisce 20 milioni di euro annui a Riyad. Se ne accettasse 4-5 per 3 anni potrebbe essere fattibile un suo ritorno. L'alternativa è Remo Freuler, su cui è vigile pure la Roma e per il quale potrebbe bastare un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Per il mercato però mancano ancora 2 mesi e mezzo e nel frattempo Tudor deve rinunciare a Bremer, che si è operato ieri al menisco.

C'è ancora distanza con Kenan Yildiz per il rinnovo di contratto. Il turco vorrebbe percepire oltre 5 milioni di euro netti, ma tra la sua richiesta e la proposta dei bianconeri ballano circa 500mila euro. Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca ecco che il Chelsea potrebbe inserirsi in modo davvero importante. I Blues sono pronti a spingersi fino a 10 milioni di euro annui, bonus compresi. In questo caso l'affare sfiorerebbe la tripla cifra.

Nostalgia d'Europa per Franck Kessie. E già quest'estate il suo nome è circolato nelle stanze del calciomercato. Una di questa squadre era appunto la Juventus, alla ricerca di un giocatore che potesse far fare quel salto di qualità necessario a raggiungere traguardi importanti.Ddalle parti dalla Continassa restano alla finestra per l'ivoriano anche se l'ingaggio resta un ostacolo importante. I dieci milioni di euro che percepisce il giocatore all'Al-Ahly sono ritenuti eccessivi.

MILAN
Kim Min-jae potrebbe tornare in Italia. In questo inizio di stagione al Bayern sono sono soltanto due le presenze, di cui solo una dal primo minuto mentre in Champions League, nelle due gare che i biancorossi hanno disputato, ha giocato 45 minuti contro il Chelsea e una per intero contro il Pafos. Decisamente poco per un giocatore decisivo come lo è stato in azzurro. E per questo motivo che il giocatore potrebbe anche valutare una sua partenza nel mercato di gennaio. Milan e Juventus ci sarebbero pensando per affidare a mister Allegri o Tudor un elemento di valore. A bloccare il tutto però è l'ingaggio del giocatore. In Germania Kim percepisce infatti 9 milioni di euro a stagione.

NAPOLI
Tra metà dicembre e gennaio Antonio Conte dovrà fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza pesante, che obbliga il club azzurro a valutare anche il mercato per rinforzare la mediana. Si profila un duello di mercato tra la società partenopea e l'Aston Villa per Amadou Haidara, centrocampista del Red Bull Lipsia. Il maliano, in scadenza di contratto a giugno 2026, rappresenta un’opportunità interessante: il Lipsia non intende prolungare l’accordo e sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio a prezzo di saldo per ridurre il monte ingaggi, anche al fine di non perderlo a zero a fine stagione.

TORINO
Cyril Ngonge sta convincendo la dirigenza a valutare seriamente il riscatto dal Napoli, fissato a 16 milioni di euro. Urbano Cairo non ha intenzione di affrettare i tempi, ma attenderà le prossime settimane per valutare la crescita del giocatore prima di prendere una decisione definitiva. L’idea, comunque, è quella di sedersi al tavolo con De Laurentiis per cercare uno sconto sul prezzo pattuito.

PARATICI TORNA UFFICIALMENTE AL TOTTENHAM. DE JONG RINNOVA COL BARCELLONA. REPUBBLICA CECA, L'UMILIAZIONE CONTRO LE FAR OER COSTA LA PANCHINA AL CT

PREMIER LEAGUE
Fabio Paratici torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo.

LALIGA
Dopo tira e molla, dichiarazioni tra giocatore, club e agente, alla fine Frenkie de Jong ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 2029. Un accordo di altre tre stagioni siglato nell'ufficio commerciale del club blaugrana, sbloccando una pratica che ha richiesto pazienza e negoziazioni per la risoluzione definitiva. Un lieto fine per tutte le parti, specialmente per il centrocampista olandese che non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Catalogna.

RESTO DEL MONDO
Ivan Hasek è stato esonerato alla guida della Repubblica Ceca, come recita il comunicato reso noto dalla federcalcio ceca: "Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Ceca (FAČR) ha accettato oggi all'unanimità la proposta del presidente della Federazione, David Trunda, di sollevare dall'incarico il capo allenatore della squadra nazionale Ivan Hašek e il suo assistente Jaroslav Veselý. Il presidente della Federazione ha agito in base a una valutazione fatta dal Gruppo Direttivo per lo Sport dopo il ritorno dalle Isole Far Oer, dove domenica la squadra nazionale ha subito una sconfitta per 2-1 in una partita di qualificazione ai Mondiali.

A meno di tre mesi dall’addio all’Al Kholood in Arabia Saudita, Cosmin Contra torna subito in panchina, questa volta in Qatar. L’ex terzino del Milan è stato ufficialmente nominato allenatore dell’Al Arabi, squadra che nello scorso campionato ha chiuso al nono posto ma che attualmente è penultima nella nuova stagione, con soli 4 punti nelle prime sei giornate.

Kevin Agudelo continuerà la sua avventura negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr, squadra con cui ha trovato grande continuità e protagonismo. Il centrocampista colombiano, tramite i suoi canali social, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Non potrei essere più felice di continuare questo viaggio con la famiglia dell’Al-Nasr. Un enorme grazie al presidente, al consiglio e a tutti i tifosi per il vostro sostegno infinito".

Articoli correlati
Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? I 25 candidati: tre dalla Serie A Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? I 25 candidati: tre dalla Serie A
I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers... I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro... Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa,... Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa, meglio"
Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"... Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"
Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione
Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"... Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?" Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
Qualificazioni ai Mondiali, il sistema europeo non funziona: si pensa a un cambio... Qualificazioni ai Mondiali, il sistema europeo non funziona: si pensa a un cambio format
Napoli sul peruviano Cesar Inga, l'agente: "Non esce da me, ma non è una follia" Napoli sul peruviano Cesar Inga, l'agente: "Non esce da me, ma non è una follia"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
2 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
3 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
4 Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione
5 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.1 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.2 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
Immagine top news n.3 Totti sorprende: "Dybala o Lautaro? Fortissimi, ma per Roma-Inter scelgo Cristante"
Immagine top news n.4 L'assurda gestione degli USA su Pulisic irrita il Milan. Che rischia di essere danneggiato
Immagine top news n.5 Inter, c'è (ancora) la mano di Inzaghi: i risultati trascinano il bilancio record
Immagine top news n.6 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025: c'è Pio Esposito
Immagine top news n.7 L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa, meglio"
Immagine news Serie A n.3 Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"
Immagine news Serie A n.4 Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione
Immagine news Serie A n.5 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Immagine news Serie A n.6 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "La vittoria della Serie B mi manca. Ma è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.2 Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.3 Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Immagine news Serie B n.6 Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza"
Immagine news Serie C n.2 Il Ravenna verso il big match con l'Arezzo. Anacoura: "Motivazioni? Vengono da sole"
Immagine news Serie C n.3 Lega Pro, Zola: "Felici dell'esperimento FVS. Ha responsabilizzato allenatori e giocatori"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, arriva anche l'addio con Menta. Il club ha deciso per l'interruzione del rapporto
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women-Vernis, è guerra aperta: la calciatrice è sparita, il club si tutela legalmente
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile-Barcellona, le ufficiali: Viens unico riferimento offensivo giallorosso
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?