Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini

Nonostante abbia perso Simone Pafundi per infortunio, con il fantasista che dovrà restare fermo circa un mese, il tecnico della Sampdoria Donati può tirare un sospiro di sollievo per il rientro in gruppo di Leonardo Benedetti, uno dei candidati a sostituire il classe 2006 sulla trequarti, e il rientro dagli impegni dell'Under 21 di Luigi Cherubini che sarà abile e arruolabile per la sfida contro la Virtus Entella. Questo il report dell'allenamento odierno in casa blucerchiata:

"Meno due alla trasferta di Chiavari. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina sul rinnovato sintetico del “Garrone” di Bogliasco dove Massimo Donati e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione sul campo, esercitazione tattica e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Leonardo Benedetti; soltanto scarico invece per Luigi Cherubini, rientrato dagli impegni internazionali con l’Italia Under 21; sessioni differenziate per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Domani, giovedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa dell’allenatore".