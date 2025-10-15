Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma Femminile-Barcellona, le ufficiali: Viens unico riferimento offensivo giallorosso

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 20:11Calcio femminile
Claudia Marrone

Tutto pronto, in casa Roma Femminile per la sfida interna contro il Barcellona, che si presenta al 'Tre Fontane' in occasione della Seconda Giornata di Women's Champions League: fischio di inizio del match fissato alle ore 21:00, con le giallorosse che dovranno fare di tutto per tentare di riscattare il risultato del precedente turno, che le ha viste cadere per 6-2 contro il Real Madrid.
Di seguito, le formazioni ufficiali:

ROMA (5-4-1): Baldi; Thogersen, Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Pilgrim, Greggi, Rieke, Haavi; Viens. A disp.: Lukasova, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kuhl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Cherubini. All.: Rossettini
BARCELLONA (4-3-3): Coll; Batle, Aleixandri, Leon, Brugts; Bonmatì, Guijarro, Putellas; Lòpez, Nazareth, Paralluelo. A disp.: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano. All.: Pere Romeu

Intanto, di seguito il programma completo del turno:

2ª giornata Women’s Champions League
Mercoledì 15 ottobre
Ora in campo (parziale)
Lione-St. Polten 3-0
Valerenga-Wolfsburg 1-1
Ore 21:00
Chelsea-Paris FC
Leuven-Twente
Roma-Barcellona

Giovedì 16 ottobre
Ore 18:45
Atletico Madrid-Manchester United
Ore 21:00
Bayern Monaco-Juventus
Benfica-Arsenal
Paris Saint Germain-Real Madrid

Classifica
Barcellona 3
Atletico Madrid 3
Real Madrid 3
Wolfsburg 3
Lione 3
Juventus 3
Manchester United 3
Paris FC 1
Leuven 1
Chelsea 1
Twente 1
Valerenga 0
St. Polten 0
Paris Saint-Germain 0
Arsenal 0
Benfica 0
Bayern Monaco 0
Roma 0

