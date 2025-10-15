Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
Si è concluso il mercoledì di calcio femminile, che ha mandato in archivio la maggior parte dei match del Secondo Turno di Women’s Europa Cup, che si concluderà poi domani e darà il quadro completo di quelle che sono le formazioni che prenderanno parte agli Ottavi di Finale della competizione: tra queste, sicuramente l'Inter di mister Gianpiero Piovani. E con le nerazzurre, anche Mura, Breidablik, Nordsjælland, Fortuna Hjorring, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Austria Vienna, Glasgow City e Anderlecht.
Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:
SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP
Ritorno
Già giocate
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Spartak Subotica - Breidablik 1-1
54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)
Vllaznia - Inter 0-5
8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0
14' Ogochuckwu
Nordsjælland - Gintra 4-0
2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery
Rosengård - Sporting CP 2-2
29' Neto (S), 47' Johansson (R), 57' Santiago (S), 62' Sjöström (R)
Slovácko - Eintracht Francoforte 0-1
45'+1 Ilestedt
Austria Vienna - Slavia Praga 2-1
6' [aut.] Polcarová (S), 76' Schiechtl (A), 87' Cvrčková (A)
Glasgow City - HB Køge 5-3
3' Gejl (H), 10' Harrison (G), 25' Whelan (G), 27' Nadim (H), 64' [aut.] Pelkowski 64' (H), 84' Thygesen (H), 90' Brownlie (G), 90'+2 Forrest (G)
Braga - Anderlecht 2-3 (d.t.s.)
18' [rig.] Schmidt (B), 41' Vanzeir (A), 95' Vieira (B), 105'+3 e 120' Delabre (A)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.
Di seguito, anche il recap della gare di andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengard 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica 4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir
In conclusione, anche il programma dei prossimi turni:
OTTAVI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
QUARTI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
SEMIFINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
FINALE
Sorteggio (da decidere la squadra di casa nelle gare di andata e ritorno): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.