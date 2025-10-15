Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter

Si è concluso il mercoledì di calcio femminile, che ha mandato in archivio la maggior parte dei match del Secondo Turno di Women’s Europa Cup, che si concluderà poi domani e darà il quadro completo di quelle che sono le formazioni che prenderanno parte agli Ottavi di Finale della competizione: tra queste, sicuramente l'Inter di mister Gianpiero Piovani. E con le nerazzurre, anche Mura, Breidablik, Nordsjælland, Fortuna Hjorring, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Austria Vienna, Glasgow City e Anderlecht.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP

Ritorno

Già giocate

Dinamo-BSUPC - Mura 2-1

7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)

Spartak Subotica - Breidablik 1-1

54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)

Vllaznia - Inter 0-5

8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer

Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0

14' Ogochuckwu

Nordsjælland - Gintra 4-0

2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery

Rosengård - Sporting CP 2-2

29' Neto (S), 47' Johansson (R), 57' Santiago (S), 62' Sjöström (R)

Slovácko - Eintracht Francoforte 0-1

45'+1 Ilestedt

Austria Vienna - Slavia Praga 2-1

6' [aut.] Polcarová (S), 76' Schiechtl (A), 87' Cvrčková (A)

Glasgow City - HB Køge 5-3

3' Gejl (H), 10' Harrison (G), 25' Whelan (G), 27' Nadim (H), 64' [aut.] Pelkowski 64' (H), 84' Thygesen (H), 90' Brownlie (G), 90'+2 Forrest (G)

Braga - Anderlecht 2-3 (d.t.s.)

18' [rig.] Schmidt (B), 41' Vanzeir (A), 95' Vieira (B), 105'+3 e 120' Delabre (A)

Giovedì 16 ottobre

Ferencváros - Sparta Praga (14:00)

Katowice - Häcken (18:00)

SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)

Brann - Hammarby (18:00)

Ajax – Grasshoppers (19:30)

PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Di seguito, anche il recap della gare di andata

Gintra – Nordsjælland 1-0

58’ Spenazzatto

Häcken – Katowice 4-0

71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom

Hammarby – Brann 4-1

43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)

Sporting CP – Rosengard 3-0

39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo

Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0

29’ Frey, 83’ Chalatsogianni

Slavia Praga - Austria Vienna 2-1

10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)

Inter – Vllaznia 7-0

14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli

Mura – Dinamo Minsk 2-0

15’ Vilcnik, 27’ Dolinar

Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1

24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)

HB Koge - Glasgow City 2-1

32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)

Sparta Praga – Ferencváros 0-0

Grasshoppers – Ajax 0-0

Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0

3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova

Anderlecht – Braga 1-1

42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)

Breidablik - Spartak Subotica 4-0

8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

In conclusione, anche il programma dei prossimi turni: