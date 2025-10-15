Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"

Con un doppio successo sulla formazione albanese del KFF Vllaznia, l'Inter Women centra gli Ottavi di Finale della Women’s Europa Cup, dopo aver appunto vinto il doppio confronto del Secondo Turno: venerdì, i sorteggi, che faranno conoscere alle nerazzurre la sfidante.

Intanto, sulla gara odierna, ripreso dai canali ufficiali del club milanese, questo il commento di mister Gianpiero Piovani: "Sono contento per l’atteggiamento che ha avuto la squadra fin dall’inizio, avevo chiesto loro un percorso di crescita che passa dalle vittorie e dalle sconfitte perché da lì si cresce vedendo la reazione della squadra. Ci tenevo molto a fare bene qui soprattutto con le ragazze che stanno giocando un po’ meno, hanno fatto davvero bene ed è importante avere più giocatrici a disposizione. Abbiamo approcciato bene e questo è importante, poi abbiamo fatto una buona prestazione sotto il profilo tecnico, quindi, c’è da essere soddisfatti".

Conclude quindi guardando già oltre, ovvero alla prossima sfida: "Arriviamo alla prossima sfida con risultati positivi e questo vuol dire che il lavoro che facciamo in settimana lo mettiamo in campo ottenendo dei risultati: ora continuiamo con il nostro cammino per fare crescere le ragazze con l’obiettivo di portare a casa qualcosa di importante come stiamo facendo".