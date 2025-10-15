TMW Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?

Di poco fa, l'annuncio della risoluzione consensuale del contratto che legava il Palermo e mister Alessio Dionisi, chiaro segnale che, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il tecnico sposerà a breve il progetto Empoli: il club toscano potrà annunciarlo già nella giornata di domani, per dare il via ufficiale a quella che sarà la seconda avventura dell'allenatore in azzurro.

Ma attenzione, c'è un retroscena. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi Roberto D’Aversa - lo scorso anno allenatore dell'Empoli - ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto. Nei giorni scorsi la proprietà e la dirigenza avevano tentato di convincerlo a tornare sulla panchina, ma il tecnico ha preferito fare una scelta diversa, anche a causa di alcune incomprensioni importanti concretizzate durante le scorse sessioni di mercato. Da qui la virata sul già citato Dionisi.

Altra opzione, però, sembra potersi profilare per D'Aversa. Qualora lo Spezia decidesse di optare per il ribaltone in panchina, il suo nome è tra le possibili alternative. Ma di questo aspetto, eventualmente, se ne parlerà più avanti: i liguri sono attesi dall'esame Cesena, che dirà molto sul futuro bianconero.