Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League

Ha preso il via questo pomeriggio la Seconda Giornata di Women’s Champions League, che si concluderà poi con le sfide di domani, che vedranno anche in campo la Juventus Women, ma oggi è stato il turno della Roma Femminile, che dopo la pesante batosta contro il Real Madrid (6-2 il finale) affrontava un'altra formazione spagnola, il Barcellona. E la Spagna sembra non dire bene alla squadra giallorossa, che tra le mura amiche del 'Tre Fontane' è caduta per 0-3, con le blaugrana che hanno però trovato il più ampio risultato solo nella ripresa.

Una sconfitta che chiaramente lascia la Roma Femminile ancora a 0 punti in classifica.

Questo il programma completo e la classifica:

2ª giornata Women’s Champions League

Già giocate

Lione-St. Polten 3-0

28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes

Valerenga-Wolfsburg 1-2

57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)

Chelsea-Paris FC 4-0

31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert

Leuven-Twente 2-1

39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)

Roma-Barcellona 0-3

2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas

Giovedì 16 ottobre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Manchester United

Ore 21:00

Bayern Monaco-Juventus

Benfica-Arsenal

Paris Saint Germain-Real Madrid

Classifica (parziale)

Barcellona 6

Wolfsburg 6

Lione 6

Chelsea 4

Leuven 4

Atletico Madrid 3*

Real Madrid 3*

Juventus 3*

Manchester United 3*

Twente 1

Paris FC 1

Benfica 0*

Arsenal 0*

Valerenga 0

Paris Saint-Germain 0*

Bayern Monaco 0*

Roma 0

St. Polten 0

* una gara in meno