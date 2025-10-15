Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
Ha preso il via questo pomeriggio la Seconda Giornata di Women’s Champions League, che si concluderà poi con le sfide di domani, che vedranno anche in campo la Juventus Women, ma oggi è stato il turno della Roma Femminile, che dopo la pesante batosta contro il Real Madrid (6-2 il finale) affrontava un'altra formazione spagnola, il Barcellona. E la Spagna sembra non dire bene alla squadra giallorossa, che tra le mura amiche del 'Tre Fontane' è caduta per 0-3, con le blaugrana che hanno però trovato il più ampio risultato solo nella ripresa.
Una sconfitta che chiaramente lascia la Roma Femminile ancora a 0 punti in classifica.
Questo il programma completo e la classifica:
2ª giornata Women’s Champions League
Già giocate
Lione-St. Polten 3-0
28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes
Valerenga-Wolfsburg 1-2
57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)
Chelsea-Paris FC 4-0
31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert
Leuven-Twente 2-1
39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)
Roma-Barcellona 0-3
2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas
Giovedì 16 ottobre
Ore 18:45
Atletico Madrid-Manchester United
Ore 21:00
Bayern Monaco-Juventus
Benfica-Arsenal
Paris Saint Germain-Real Madrid
Classifica (parziale)
Barcellona 6
Wolfsburg 6
Lione 6
Chelsea 4
Leuven 4
Atletico Madrid 3*
Real Madrid 3*
Juventus 3*
Manchester United 3*
Twente 1
Paris FC 1
Benfica 0*
Arsenal 0*
Valerenga 0
Paris Saint-Germain 0*
Bayern Monaco 0*
Roma 0
St. Polten 0
* una gara in meno