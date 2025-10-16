Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"

Fabio Paratici torna a essere il direttore sportivo del Tottenham. Dopo mesi di collaborazione come consulente esterno, il dirigente piacentino è stato reintegrato a pieno titolo nel club londinese, come annunciato dal comunicato ufficiale pubblicato dagli Spurs: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo - si legge nella nota -. Fabio collaborerà con Johan Lange, anch’egli promosso al ruolo di Direttore Sportivo, in una nuova struttura creata per rafforzare la leadership e la pianificazione strategica del calcio maschile".

Per Paratici, che aveva lasciato il club nel 2023 a causa della squalifica legata al caso plusvalenze, si tratta di un vero e proprio ritorno "a casa". Scaduto il periodo di sospensione, l’ex dirigente di Juventus e Sampdoria ha potuto riprendere ufficialmente le sue funzioni operative, tornando a lavorare al fianco di Lange e del CEO Vinai Venkatesham: "Sono entusiasta di tornare in un club che amo - ha dichiarato Paratici -. Dopo mesi da consulente, non vedo l’ora di unirmi di nuovo al team a tempo pieno. Insieme a Johan costruiremo un futuro speciale per il Tottenham e i nostri tifosi".

Durante la sua prima esperienza a Londra, Paratici aveva contribuito a rinnovare profondamente la rosa, portando giocatori come Bentancur, Kulusevski e Romero. ma anche Udogie, Porro e Sarr. Il Tottenham, che non ha mai smesso di credere nelle sue capacità, lo riaccoglie ora per guidare un nuovo progetto tecnico, con l’obiettivo di riportare il club stabilmente ai vertici del calcio europeo.