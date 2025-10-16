Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"

Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ieri alle 00:38I fatti del giorno
Michele Pavese

Fabio Paratici torna a essere il direttore sportivo del Tottenham. Dopo mesi di collaborazione come consulente esterno, il dirigente piacentino è stato reintegrato a pieno titolo nel club londinese, come annunciato dal comunicato ufficiale pubblicato dagli Spurs: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo - si legge nella nota -. Fabio collaborerà con Johan Lange, anch’egli promosso al ruolo di Direttore Sportivo, in una nuova struttura creata per rafforzare la leadership e la pianificazione strategica del calcio maschile".

Per Paratici, che aveva lasciato il club nel 2023 a causa della squalifica legata al caso plusvalenze, si tratta di un vero e proprio ritorno "a casa". Scaduto il periodo di sospensione, l’ex dirigente di Juventus e Sampdoria ha potuto riprendere ufficialmente le sue funzioni operative, tornando a lavorare al fianco di Lange e del CEO Vinai Venkatesham: "Sono entusiasta di tornare in un club che amo - ha dichiarato Paratici -. Dopo mesi da consulente, non vedo l’ora di unirmi di nuovo al team a tempo pieno. Insieme a Johan costruiremo un futuro speciale per il Tottenham e i nostri tifosi".

Durante la sua prima esperienza a Londra, Paratici aveva contribuito a rinnovare profondamente la rosa, portando giocatori come Bentancur, Kulusevski e Romero. ma anche Udogie, Porro e Sarr. Il Tottenham, che non ha mai smesso di credere nelle sue capacità, lo riaccoglie ora per guidare un nuovo progetto tecnico, con l’obiettivo di riportare il club stabilmente ai vertici del calcio europeo.

Articoli correlati
Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Riecco Paratici al Tottenham. Quali giocatori portati da lui hanno vinto l'Europa... Riecco Paratici al Tottenham. Quali giocatori portati da lui hanno vinto l'Europa League
Paratici di nuovo nella dirigenza del Tottenham, Top e Flop 11 dei suoi acquisti Paratici di nuovo nella dirigenza del Tottenham, Top e Flop 11 dei suoi acquisti
Altre notizie I fatti del giorno
Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti... Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della... Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della Juventus
Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati... Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia... Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
Soulé dice no alla FIGC per il quarto anno consecutivo: "Voglio giocare per l'Argentina"... Soulé dice no alla FIGC per il quarto anno consecutivo: "Voglio giocare per l'Argentina"
La sosta per le nazionali si è conclusa, come sono andati i giocatori delle 20 di... La sosta per le nazionali si è conclusa, come sono andati i giocatori delle 20 di Serie A
Dalla Serie B alla Nazionale. Come sono andati i 41 convocati che militano in cadetteria... Dalla Serie B alla Nazionale. Come sono andati i 41 convocati che militano in cadetteria
Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile... Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
4 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.4 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.7 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Immagine news Serie A n.2 Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Immagine news Serie A n.3 Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"
Immagine news Serie A n.4 Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere la sorpresa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, svelata la statua dedicata all'Europa League collocata fuori dallo stadio: il video
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.2 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Immagine news Serie B n.3 Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Immagine news Serie B n.4 Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Immagine news Serie B n.5 Palermo, dopo Bani si ferma anche Gyasi: lesione muscolare alla gamba destra
Immagine news Serie B n.6 Il doppio ex Castaldo su Juve Stabia-Avellino: "Gara equilibrata, saranno decisivi gli episodi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.3 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.4 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.5 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.6 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?