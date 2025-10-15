Napoli sul peruviano Cesar Inga, l'agente: "Non esce da me, ma non è una follia"

Ci sarebbe anche il Napoli su Cesar Inga, difensore peruviano classe 2002 all’Universitario de Deportes. Lo riporta il portale locale Diario El Diez, che spiega come gli azzurri stiano seguendo la situazione del giocatore.

Destro di piede, capace di giocare sia come centrale che come terzino, Inga si è messo in mostra in patria e vi sarebbero diversi club interessati. Di lui ha parlato allo stesso media l’agente Narciso Algamis: “Nulla è ancora deciso, ci sono trattative in corso con due o tre squadre. Si sta lavorando per garantire che si possa fare qualcosa nella finestra di dicembre e, in caso contrario, lo si farà nella finestra di giugno.

Napoli? Non è uscito dalla mia bocca, né dal mio ufficio. Non so da dove sia uscito, perché ci sono persone di mezzo, che hanno chiamato, che stanno mediando, e forse qualcosa è trapelato da qualche parte, ma non è una follia. È molto più facile se il giocatore ha un passaporto comunitario, ovviamente".