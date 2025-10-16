Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"

"Sì, sono molto orgoglioso di questa prestazione. La partita è stata condotta come avevamo previsto, con grande compattezza, ci aspettavamo che qualcosina ci potevano concedere, forse siamo state poco lucide nelle poche occasioni avute, ma sono contento per aver visto dei segnali di ripresa": così, come riportano i canali ufficiali del club, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini, che ha commentato la seconda sconfitta in Women's Champions League delle giallorosse.

Al 'Tre Fontane', il Barcellona si è imposto per 0-4, ma il tecnico va oltre il risultato: "In queste occasioni devi cercare di tirar fuori delle qualità che in alcune occasioni non avevi avuto bisogno di tirar fuori. Quindi, avevo chiesto di trovare piacere nella compattezza di difendersi insieme, compatte, tutte e 10, sotto linea della palla, cosa che dovevamo fare meglio a Madrid, lo hanno fatto bene, anche se su un aspetto dobbiamo lavorare tanto. La nostra prestazione parte quando subiamo un episodio a inizio partita e questo è un problema che dobbiamo risolvere in fretta. Ma poi la prestazione c'è stata, abbiamo difeso bene, ordinate, compatte, con la giusta aggressività, magari un pochino di più cercheremo di metterla e nelle occasioni c'è mancata un po' di lucidità, un po' di cattiveria sotto porta. Ma la partita è stata condotta come richiesto, con passione, con coraggio, andiamo avanti".

Conclude poi: "I tifosi ci hanno fatto i complimenti alla fine. Il nostro è uno stadio piccolo, caldo, con un manto erboso straordinario, i tifosi si sono fatti sentire, le ragazze hanno cercato di onorarli per renderli orgogliosi di loro".