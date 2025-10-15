Triestina, arriva anche l'addio con Menta. Il club ha deciso per l'interruzione del rapporto
Non solo l'addio con Sebastiano Stella, annunciato questo pomeriggio: in casa Triestina arriva anche l'addio con Alex Menta. Il club alabardato, infatti, ha deciso di interrompere il rapporto con il dirigente, con effetto immediato a partire da quest'oggi, mercoledì 15 ottobre 2025.
A rendere noto il tutto, la stessa società, con la nuova proprietà che sembra quindi più determinata che mai a rompere con il passato:
"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Alexander Menta, con effetto a partire dal 15 ottobre 2025.
Al momento non saranno divulgati ulteriori dettagli riguardo alla risoluzione del rapporto".
Ricordiamo che dopo l'ingresso nel club del colosso delle cryptovalute House of Doge, braccio operativo della fondazione che rappresenta Dogecoin, i due dirigenti - ora ex dirigenti - alabardati, erano già usciti dal nuovo Consiglio d'Amministrazione. Oggi un ulteriore step.