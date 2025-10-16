Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"

Tra le dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic a "This is me", programma su Canale 5, il Senior Advisor di RedBird parla del suo rapporto col Milan. Ecco un estratto:

Che emozioni hai provato il giorno del tuo addio?

“È stato un giorno molto speciale perché il giorno prima mi spiegarono il programma, ma io dissi “Non voglio sapere niente”, mi devono uscire emozioni spontanee. Non era facile. Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho sempre giocato a calcio, ma ho accettato. Sono fortunato con i tifosi del Milan, perché mi hanno accolto la prima volta con felicità, poi con amore. L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente della mia carriera. Poi mi hanno messo in difficoltà anche i miei ex compagni, speravo di trovare forza da loro ma iniziarono a piangere. Poi cercai di trovare forza da mia moglie, che anche lei piangeva. Poi i tifosi che anche loro piangevano, e quindi è uscito tutto dal cuore”.

Sarai milanista per sempre

“Per sempre. Perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità. La seconda volta solo amore, non era avere ma dare. Giocavo con giocatori 20 anni più giovani di me. Mi manca l’adrenalina in campo, però dopo che hai accettato provi a trovare altra adrenalina ma non sarà mai uguale”.