Inter, c'è (ancora) la mano di Inzaghi: i risultati trascinano il bilancio record

L’Inter festeggia un fatturato record, e il 30% arriva dai risultati internazionali - sportivi - della squadra nerazzurra. È uno dei dati che si evince dal bilancio consolidato approvato oggi dall’assemblea dei soci, che ha fatto registrare ricavi per 567 milioni di euro, il risultato più alto nella storia della Serie A, al netto del player trading. Di questa cifra, circa 168 milioni derivano dalla partecipazione nerazzurra alla Champions League e al nuovo Mondiale per club.

C’è la mano di Simone Inzaghi. Volato in Arabia Saudita, per certi versi fisiologicamente dimenticato dal nuovo corso interista che ha dovuto voltare pagina, e comunque ringraziato ancora una volta dal presidente Beppe Marotta nel discorso tenuto all’assemblea oggi, il tecnico piacentino ha ovviamente avuto un grande ruolo nel raggiungere questi traguardi, anche economici. È il rovescio della medaglia rispetto alla cocente sconfitta di Monaco di Baviera, talmente pesante da far dimenticare il percorso - a parte le ironie social - che ha portato la formazione milanese ad arrivarci, alla sfida poi persa 5-0 con il Real Madrid.

Anche la partecipazione al Mondiale per club, che ha inciso per oltre 30 milioni, ha radici pluriennali, dato che la qualificazione si basa su risultati del quadriennio. Sono, ancora una volta, le stagioni con Inzaghi in panchina ad aver portato in alto l’Inter, non solo sportivamente ma anche economicamente. Due aspetti collegati, molto più di quanto non sembri a leggere cronache sportive e alcune analisi: l’Inter degli ultimi anni non ha vinto tutto quello che poteva vincere, ma non si è solo limitata a giocare un bel calcio. Grazie ai risultati sul campo, ha anche guadagnato un sacco di soldi. La nuova era di Cristian Chivu è partita a gonfie vele, ma tenere il passo non sarà per nulla scontato.