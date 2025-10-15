Lazio Women-Vernis, è guerra aperta: la calciatrice è sparita, il club si tutela legalmente

È arrivata in biancazzurro lo scorso agosto, ma attorno alla centrocampista della Lazio Women Nicole Vernis si è creato un giallo: la calciatrice statunitense, infatti, è riapparsa qualche ora fa sui social, dopo non aver fatto più avere sue notizie al club capitolino. Da una settimana, infatti, non si presentava al campo, senza però aver comunicato qualcosa. Il Direttore Sportivo Raffaele Pinzani aveva definitivo "un problema" la situazione creatasi, un problema che chiaramente è da risolvere.

Adesso, come si legge sull'ANSA, nuovi sviluppi: "la calciatrice non si è presentata sul luogo di lavoro e dal suo staff sono state avanzate scuse legate al mancato pagamento di alcuni stipendi e di altre difficoltà sportive della calciatrice. Il club originario, affiliato alla federazione statunitense (il Lexington Sporting Club, ndr), avrebbe tentato di tesserare nuovamente la calciatrice ricevendo il diniego della Fifa. Vernis è ad oggi una tesserata della Lazio Women e la stessa società ha già avviato tutte le azioni volte alla tutela dei propri diritti e al buon nome. La calciatrice è stata, pertanto, invitata a riprendere le attività agonistiche al più presto".

Seguiranno quindi sviluppi sulla questione, ma sarà probabilmente difficile vederla in campo già a partire da questo fine settimana.