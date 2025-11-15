Bologna, seduta verso l'Udinese: Immobile parzialmente in gruppo. Differenziato per Ravaglia

Il Bologna di Vincenzo Italiano è tornato in campo questa mattina a Casteldebole per proseguire nella preparazione della sfida contro l'Udinese alla ripresa del campionato, gara che si giocherà al BluEnergy Stadium sabato 22 novembre alle ore 15. Questo il report del club rossoblù dopo la seduta odierna:

"Oggi la preparazione della squadra in assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è proseguita con una seduta di lavoro mattutina al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella sul campo, affiancate da lavoro in palestra. Ciro Immobile ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo, terapie per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Differenziato per Federico Ravaglia".