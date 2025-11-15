Bologna, Immobile risponde ai tifosi e fissa la data del rientro: "Torno contro l’Udinese"

Ciro Immobile fissa la data del suo rientro. L'attaccante del Bologna sta migliorando dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per praticamente tutta la prima parte di stagione. Gli esami avevano evidenziato una lesione del retto femorale destro con i tempi di recupero che erano stimati in circa 8 settimane. Adesso sembra tutto alle spalle e ieri, nel corso di un evento a Galleria Cavour insieme a Jens Odgaard si è lasciato andare ai tifosi che gli chiedevano il rientro: "Torno contro l’Udinese", riporta l'edizione odierna del Corriere di Bologna.

In questa settimana infatti, l'ex centravanti della Lazio ha iniziato ad allenarsi parzialmente con i compagni, segno che l'infortunio sta per essere messo alle spalle. Ancora qualche giorno di attesa poi finalmente potrà essere a disposizione di mister Vincenzo Italiano per questa stagione importante con il club impaginato non solo su tre fronti come campionato, Coppa Italia ed Europa League ma anche in Supercoppa Italiana.

Già dopo la gara contro il Napoli, terminata con un bel successo per 2-0 al "Dall'Ara", il vice di Italiano Daniel Niccolini aveva detto in conferenza stampa: "Dopo la sosta tornerà. Ora valuteremo gli infortuni di Skorupski e Rowe, mentre Ravaglia per Udine tornerà".